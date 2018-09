Jever „Dies ist heute ein Heimspiel für mich“, sagt Gerhard Henschel. Und es ist eine echte Premiere für sein neues Buch „Erfolgsroman“. Kaum ist es auf dem Markt, ist er zu Gast beim Literaturkreis LiteraTee in Jever. Das hat allerdings eine lange Tradition. Immer schon hat er seine Bücher, die inzwischen landesweit Kultromane sind, in Jever vorgestellt, schließlich stammen seine Eltern aus Jever und seine „Oma Jever“ spielt eine große Rolle in seinem – und auch in Martin Schlossers – Leben.

Und wer Gerhard Henschel noch nicht kennt, kann sich in inzwischen acht hoch amüsanten Romanen in das Leben seines Helden Martin Schlosser, dessen Leben geradezu unheimliche Parallelen zu dem des Autors aufweist, hineinlesen. Henschels Romane sind inzwischen bundesweit Kult.

Genau die Passagen, die in Jever und Schortens in den neunziger Jahren spielen, hat er mitgebracht. Und nur selten hat wohl ein Autor so viele Personen im Publikum sitzen, die in seinem Roman vorkommen, wie Henschel bei seiner Lesung: etwa ein Pastor, der in den Neunzigern aktiv war und heute den Heimatverein leitet.

Über die Siegesfeier der Fußball-WM 1990 zu den Anfängen seiner Erfolgsgeschichte als Autor lässt er die Leser am Leben des Martin Schlosser teilhaben. Ganz besonders apart ist die Geschichte um Kathrin. Sie war die einzige Teilnehmerin an einem Preisausschreiben, das Martin Schlosser für ein Satiremagazin initiiert hatte, und gewann den Hauptpreis: eine Stadtführung in einer eher unbedeutenden deutschen Kleinstadt mit anschließender Übernachtung in einem Doppelzimmer mit Martin Schlosser. Die damals zwanzigjährige Studentin ist heute selbst eine bekannte und erfolgreiche Autorin.

Ein gutes Stück des Autors Walter Kempowski blitzt bei Henschel immer durch und seine Recherche ist ähnlich umfangreich. Und neben dem großen Vergnügen, in „alte Zeiten“ abzutauchen, blieb auch die Erkenntnis: Alles war nicht besser damals.