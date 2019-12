Jever „Der ist doch blöd im Kopp.“ Das sagen die Dorfbewohner über Udo. Ihm hat Wiebke Eden, Jeveranerin und Autorin in Berlin, eine Erzählung gewidmet und im Rahmen der Reihe „LiteraTee“ daraus gelesen. Schon in den ersten Sätzen widerspricht die Erzählerin, Tochter einer alleinerziehenden Mutter, diesem Urteil. „Udo dachte nur anders, so anders, dass keiner von uns genau verstand, wie.“

Als Udo zur Lehre bei einem Landmaschinenhandel untergebracht wird, geht das nicht gut. Nach drei Tagen wird er entlassen. Er bleibt der Außenseiter im Dorf. Auch die Mutter der Erzählerin ist als Alleinerziehende Außenseiterin. Und so entwickelt sich eine gewisse freundliche Beziehung zwischen ihnen.

Mit diesem Sommer in den 70er Jahren schafft Wiebke Eden ein sehr dichtes Bild der Zeit. Vieles wird nur angedeutet oder bleibt unausgesprochen.

Auch der zweite Text, aus dem sie las, ist ein Sittengemälde. Der Roman soll ein umfangreicheres Werk über die großherzogliche Ehekrise im Haus Oldenburg werden. Irgendwann ist Wiebke Eden einmal in einem Palast in Istanbul auf ein Gemälde der Großherzogin Elisabeth von Oldenburg gestoßen – sie wurde neugierig.

Dass die Großherzogin sich eine Affäre erlaubt hat – ihr Ehemann nahm das ganz selbstverständlich für sich in Anspruch –, hatte für sie verheerende Folgen bis zur Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Man darf sich auf den Roman mit dem Arbeitstitel „Die untreue Herzogin“ freuen.