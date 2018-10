Jever Auch wenn die römisch-katholische, die evangelisch-lutherische und die evangelisch-freikirchliche Gemeinde einiges unterscheidet: „Wir feiern, dass wir auf einem gemeinsamen Fundament stehen“, sagt Jevers Baptisten-Pastor Ole Hinkelbein. Gemeinsam gefeiert wird wie 2014 und 2016 auch in diesem Jahr wieder mit einer Liturgischen Nacht in der kath. Kirche St. Marien. Musik und Lieder, Stille und Texte im Wechsel – all das wird es in der Nacht vom 2. auf den 3. November in einem durchlaufenden großen Gottesdienst geben.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Chöre und Musikgruppen sind eifrig am Proben – „und als Neuling bin ich sehr gespannt, wie es werden wird“, sagt Hinkelbein, der erst vor kurzem als Pastor der ev.-freikirchlichen Gemeinde in der Ökumene mitarbeitet.

Gemeinsam mit Kreiskantor Klaus Wedel, Bruder Gereon Perse und Diakon Klaus Elfert hat er die 3. Liturgische Nacht vorbereitet. Einiges wird wie in den vergangenen Nächten sein – zahlreiche Chöre, Ensembles, Gruppen gestalten die Nacht mit (siehe Ablauf).

Einiges Neues gibt es ebenfalls: „In den Vorjahren hatten wir zwischen 20 und 21 Uhr eine Zeit der Stille angesetzt. Diese Stunde gestaltet nun die Martinsbruderschaft mit Taizé-Gesängen“, sagt Gereon Perse. Erstmals eingebunden ist Pastor Bernhard Busemann von den Wildflecken-Camps, der einen typischen Tagesabschluss gestaltet. Und das Programm nach Mitternacht gestaltet Perse allein – „es ist nicht leicht, dafür jemanden zu gewinnen“.

Die Marien-Kirche bleibt die ganze Nacht geöffnet. Im Karlshof ist Raum für Gespräch und Imbiss.

Die Liturgische Nacht findet unter dem Motto „In Frieden feiern“ statt, denn sie ist eingebettet ins Programm „Krieg und Frieden“, das die Ökumene ab 31. Oktober plant. „Mit Musik geht es besonders gut, miteinander unterwegs zu sein, die Beziehungen zwischen den Konfessionen zu vertiefen, uns gegenseitig besser zu verstehen, uns gegenseitig zu bereichern und voneinander zu lernen“, freut sich Ole Hinkelbein schon.

Liturgische Nacht – der Ablauf Start der Liturgischen Nacht der Ökumene Jever ist am Samstag, 2. November, um 17.30 Uhr in der kath. Kirche St. Marien. Die ganze Nacht stehen Karlshof und Kirche für Begegnung, Gespräch und Imbiss offen. Das Programm:

• 17.30 Uhr: „Komm, sing mit!“, Posaunenchöre Jever & Cleverns/Sandel sowie Ökumenischer Singkreis

• 18.12 Uhr: Kurzfilm mit Wilfried Fürlus

• 18.25 Uhr: „Gesegnet von Kopf bis Fuß“, Blockflötenkreis Cleverns/Sandel; Wortbeitrag: Martina Kölpin-Borchardt

• 19 Uhr: „Bach/Mendelssohn“, Milena Aroutjunowa, Orgel (Wortbeitrag: Dorothee Fleischmann) 19.40 Uhr: „Zwischen Himmel und Erde“, Kirchenchöre St. Marien (Jever) & St. Bonifatius (Wittmund); Wortbeitrag: Diakon Klaus Elfert

• 20.20 Uhr: Abendgebet mit Taizé-Gesängen der ökumenischen Martinsbruderschaft

• 21.02 Uhr: Kurzfilm mit Wilfried Fürlus

• 21.15 Uhr: „LEBEN – Wann hast du das letzte Mal etwas völlig Verrücktes gemacht?“, Gruppenleiterrunde der Kinderferienfreizeit von St. Benedikt

• 21.55 Uhr: Zeit … Zweck-los – Kurz-weilig“, Querflötenquartett LaDiTh

• 22.35 Uhr: „Du meine Seele, singe“, Ev.-Freikirchliche Gemeinde Jever (Baptisten) mit Projektchor und Band

• 23.20 Uhr: „You raise me up”, Stadtchor Jever

• 23.50 Uhr: „Hij ’s opgestaan!”, Tagesabschluss aus den Wildflecken-Camps mit Pastor Bernhard Busemann

• anschließend Sing-out mit Bruder Gereon; danach Stille

• 6.15 Uhr: Monastische Vigil mit Bruder Gereon

• 7 Uhr: Stille

• 6.15 Uhr: Monastische Vigil mit Bruder Gereon

• 7 Uhr: Stille

• 830 Uhr: Morgenlob mit Bruder Gereon; danach Frühstück