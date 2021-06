Live-Musik in Jever: Spanferkel und die „Blue Tales“

Jever Der Biergarten im Schützenhof Jever startet in die Sommersaison: Nach dem erfolgreichen Testlauf an Pfingsten geht es am kommenden Sonnabend, 5. Juni, gleich so weiter: Die friesische Band „Blue Tales“ wird ab 19 Uhr im „Garten Eden“ aufspielen.

Ohne überflüssige Schnörkel, rein akustisch mit Gitarren und schönem zweistimmigen Gesang sind Blue Tales gern gesehene Gäste auf Kulturveranstaltungen, in Musikclubs, aber auch auf privaten Feiern und Festen.

Aber nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch erwartet die Gäste etwas: Denn neben den Standards vom Grill bietet das Team von Gastronom Stephan Eden an diesem Abend Spanferkelbraten an. Reservierungen sind telefonisch unter 04461/9370 möglich und notwendig. Der Biergarten öffnet um 17.30 Uhr.

