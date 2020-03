Lokschuppen Jever: Künstlerforum ist Reizen der Natur auf der Spur

Jever „Stadt, Land, Fluss“ ist nicht nur ein Spiel, es ist auch das Thema für die Jahresausstellung der Mitglieder des Künstlerforums Jever: Seit Sonntag lassen sich ihre Ergebnisse als Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei, als Klöppelei, Sieb- und Prägedruck, Farbradierung, Lithographie und Collagen im Lokschuppen genauer unter die Lupe nehmen. Die Ausstellung trägt den Namen „Naturfluss“.

naturfluss Die Ausstellung der Künstler im Künstlerforum Jever läuft bis Sonntag, 29. März. Geöffnet ist die Galerie im Lokschuppen am Moorweg samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos; in der offenen Werkstatt sind neue Mitglieder willkommen. kuenstlerforum-jever.de

Die Natur zeigt sich in einer Vielzahl an Facetten und in lebendigen Farben. Das alles einzufangen in ein Gemälde oder eine Collage ist nicht einfach. Dieser Herausforderung sahen sich die 14 Künstlerinnen und Künstler jedoch gewachsen. Dafür treffen sie sich regelmäßig zum gemeinsamen Malen im Lokschuppen.

„In diesem Jahr haben wir ein Thema, das die Farben unserer schönen Umwelt leben und fließen lässt. Da wir die Natur wahrhaft lieben, finden wir es überall schön, ob in den Bergen, an der See oder in den Städten. Die Farben der Natur sind in allen Werken dieser Ausstellung sehr emotional und sehr unterschiedlich zu entdecken“, erläuterte Bärbel Bohländer in ihrer Begrüßung. Sie freute sich insbesondere über ein neues Mitglied der Künstlertruppe: Marianne Janssen aus Wilhelmshaven. Ihre Bilder zeigen malerische Landschaften in Acryl auf Leinwand.

Bohländers Werke sind Fotocollagen, die städtische Motive mit Natur verbinden. Inge Höhme war mit eigenen Werken, aber auch mit Bildern ihres verstorbenen Mannes Peter Höhme gekommen. Eines ihrer Bilder ist eine textile Klöppel-Arbeit, ein filigranes Werk hinter Glas.

Das Künstlerforum zählt derzeit 106 Mitglieder, ein Dutzend von ihnen hat Bilder zur Ausstellung beigesteuert. Insgesamt sind 36 Bilder zu bestaunen, es sind auch Kunstwerke älteren Datums zu sehen. Als nächstes sind die Fotografen an der Reihe, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren.