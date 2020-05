Lokschuppen Jever: Von heißem Jazz im nächsten Winter

Jever Mehrfach musste das Swinging Lok-Team Termine hin und her schieben. Doch nun steht das Programm für die Jazzkonzerte im Lokschuppen Jever im Winterhalbjahr 2020/21. „Wer weiß schon, was noch alles kommt, bis wir wieder von normalen Verhältnissen ausgehen können…“, meint Jochen Ewald.

So bleibt es zwar beim angekündigten Ersatztermin für die OL Stars am 6. Dezember; doch das Konzert mit der Dutch Swing Collegeband am 25. Oktober musste nochmals verschoben werden. Es findet nun am 8. April 2021 statt – und zwar ab 19 Uhr im Schützenhof. „Der größere Saal hat Vorteile für beide Seiten: Das im Lokschuppen geplante Konzert war ja schon ausverkauft – nun können wir zusätzliche Karten anbieten“, sagt Ewald.

Einige Änderungen wird es wegen Corona auch im Veranstaltungsort Lokschuppen geben: „Wir werden die Anzahl der Sitzplätze im Lokschuppen deutlich verkleinern auf 120 mit kleinen Tischen. Dazwischen sollen Wege und der Platz vor der Theke frei bleiben“, so Ewald.