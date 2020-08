Modick-Lesung Im Schlossmuseum Jever: Britischer Leitfaden zum Umgang mit den Deutschen

Jever Als sich die britischen Soldaten 1944 – noch vor Kriegsende also – auf den Weg nach Deutschland machten, steckte dieses Büchlein in ihren Hosentaschen: Eine Anleitung des britischen Außenministeriums, wie mit den Deutschen umzugehen sei, ein Attest der britischen Zivilisiertheit und eine Warnung vor einem „merkwürdigen Volk“.

Die Soldaten sollten psychologisch geschult werden, um nicht auf die Propaganda der Nazis hereinzufallen. Es sollte ihnen aber auch deutlich gemacht werden, dass sie sich allen Deutschen gegenüber fair zu verhalten hätten. Sehr konkret und teilweise auch ziemlich skurril wird beleuchtet, was die Deutschen gern essen und trinken, welche Sportarten sie betreiben und wie sie feiern.

400 000 Soldaten haben 1944 diesen Leitfaden erhalten, der ihr Bild der Deutschen entscheidend geprägt hat. Auch Deutschen kann er heute noch einen Spiegel vorhalten – und das Bild, das wir in diesem Spiegel sehen, ist manchmal erschreckend, manchmal amüsant und oft unfassbar komisch.

Der Oldenburger Schriftsteller und Übersetzer Klaus Modick übertrug dieses „Zeitzeugnis sondergleichen“ (Hendrik Heinze, br) 2014 ins Deutsche. Er liest aus Anlass der Sonderausstellung „Ende und Anfang“ über das Kriegsende 1945 im Oldenburger Land im Schlossmuseum Jever die markantesten Stellen aus dem Werk; es wurde damals zum Bestseller.

Die Lesung findet am Donnerstag, 3. September, 19 Uhr im Schlossmuseum Jever statt.

In Corona-Zeiten ist die Zahl der Zuhörer auf 30 begrenzt. Daher bittet das Schlossmuseum um Anmeldung unter Tel. 04461/969 350 oder per E-Mail an info@ schlossmuseum.de

Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.