Jever Pop und Rock, Reggae, Jazz und Oper oder doch lieber Punk oder Clubmusik: Am Ende muss jeder seinen Beat finden, meint die kleine Eule, und das meinen auch die Punk-Katze und die HipHop-Ratte, die Opern-Motte, die Popfliege, die Jazz-Kellerassel oder die Electrobeat-Fledermaus, denen die Eule bei ihrem Flug durch den Tag und die halbe Nacht begegnet ist. Es ist eine Reise kreuz und quer durch die Welt der Musik.

Die Kinder im Publikum staunen, was es so alles zu hören und musikalisch zu entdecken gibt außer dem Popgedudele im Autoradio, in dem die Eule zu Beginn ihres Ausflugs gelandet ist. Mit dem Auto geht’s zu einem Konzert in einen Jazzkeller, von dort zu einem Rockfestival, weiter ins Opernhaus und über einen HipHop-Hinterhof an einen Strand zum Reggae-Festival. Abends noch in den Club zum Chillen bei House und Electro und dann hat auch die müde Eule ihren Beat gefunden.

Einfach toll und ganz großartig, was die Mädchen und Jungen der Musical-AG der Paul-Sillus-Schule und der Schulchor mit dem Kindermusical „Eule findet den Beat“ auf die Bühne des Dannhalmtheaters gebracht haben. Rund ein Jahr lang haben sie geprobt – und am Freitag zwei Vorstellungen gegeben: vormittags für alle jeverschen Grundschulen und nachmittags für Eltern und Freunde. Sie haben tosenden Applaus erhalten. Mit auf der Bühne: die Band mit Thomas Kämpfer (Gitarre), Benjamin Meier (Schlagzeug), Anneke Meilahn (Saxofon), Emanuel Ramazani (Bass) von der IGS aus Schortens und aus Oldenburg sowie Lehrerin Imke Meier am Klavier.

Der Eintritt war übrigens frei. Im Anschluss standen die Akteure im Theater Spalier und freuten sich über Spenden für den Förderverein und für die Musikarbeit.

