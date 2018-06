Jever „Let’s make Chicago great again“, ballt der unvermittelt zum Gangsterboss beförderte junge Richard die Siegerfaust, als ihm sein Onkel Herb zum Schein sein Revier überlässt. Der Spruch kommt einem bekannt vor. Herb hat es ein bisschen zu sehr schleifen lassen in seinen Clubs, mit seinen Nutten und der auf Schwäche lauernden Konkurrenz. Angeblich hat Gangsterboss Herb im fernen Italien familiäre Angelegenheiten zu erledigen. Der mit neuer Machtfülle ausgestattete Statthalter Richard soll derweil in Chicagos Unterwelt aufräumen und klar machen, wer dort das Sagen hat. Tatsächlich aber bleibt Herb im Lande und muss aus der Tarnung beobachten, wie Richard Bordelle schließen, Huren verhaften und den jungen Hank, dessen Verlobte ein Kind erwartet, zum Tode verurteilen lässt.

Das ist die Ausgangslage von „Shoot it out“, der neuen Inszenierung der Musical-AG des Mariengymnasiums Jever. Zweieinhalb Stunden Musiktheater im Stile von „Chicago“, der Mafiakomödie aus den 30er Jahren – inszeniert allerdings frei nach Shakespeares „Maß für Maß“.

Seit 21 Jahren werden – mit kurzer Unterbrechung – am Mariengymnasium unter der Ägide von Jens Marnowsky Musicals inszeniert. Fast ein gesamtes Schuljahr dauert es, bis das Stück bühnenreif ist. Und Schulleiter Jürgen Ploeger-Lobeck hat Recht, wenn er dem Publikum im Theater am Dannhalm zur Begrüßung erklärt: „Das ist nicht irgendeine Schulveranstaltung. Das Musical ist jedesmal etwas ganz Besonderes, an das man sich noch lange erinnert.“ Für die Premiere am Freitagabend im Theater am Dannhalm und auch einen Tag später gab es hochverdient lange anhaltenden Applaus und stehende Ovationen.

Die schauspielerischen und tänzerischen Leistungen der 25 Akteure auf der Bühne sind wirklich grandios. Man mag kaum glauben, dass da bloß Schüler von 16, 17 oder 18 Jahren auf der Bühne stehen und kein professionelles Ensemble. Einige sind schon seit der Mittelstufe dabei. Tom Balduff zum Beispiel, der nun Abitur gemacht hat, und als Gangster Richard seine Abschiedsvorstellungen in der Musical-AG gibt.

Bühnenbau, Requisite, Songauswahl, und auch diesmal wieder die bescheiden im Hintergrund agierende aber fulminant aufspielende Band: „Shoot it out“ ist ein Spektakel für Augen, Ohren und den Sinn für schwarzen Humor. Einziger Kritikpunkt: Zweieinhalb Stunden Spielzeit können mitunter ganz schön lang werden und manche Gesangs- und Tanzeinlagen bringen die Handlung nicht wirklich voran.

„Shoot it out“ ist Sex und Crime und – Jazzmusik. Es geht um Macht und Moral, um Ehebrecher, männermordende Frauen, um finstere Typen und unmoralische Angebote. Und natürlich um Musik. Die stammt von Jens Marnowsky. Und von Cole Porter und Pee Wee Ellis.

Weitere Aufführungen gibt es am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Juni, um jeweils 19.30 Uhr im Theater am Dannhalm.

