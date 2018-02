Das Konzert

Beginn des Konzerts ist am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr in der Bibliothek des Mariengymnasiums. Der Eintritt ist frei. Nach einer Einführung von Dr. Anja Belemann-Smit spielt das Friesland Concerto: • Johann Wilhelm Furchheim, Sonata Prima, aus: Musicalische Taffel-Bedienung • William Croft, Sonata No. 3, aus: Dix sonatas pour les flûtes • Johann Christoph Pepusch, Concerto I • Georg Philipp Telemann, Sonata Nr. 1, aus: Solos á violin ou traversière avec la basse chiffré • Johann Wilhelm Furchheim, Sonata sexta