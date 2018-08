Das Programm



• Die Konzerte finden jeweils von 11 bis 13 Uhr im Lokschuppen, Moorweg 2, Am Bahnhof in Jever statt. Es spielen:

• 28. Oktober: Garden City Company

• 11. November: Ain’t We Sweet Jazz & Bluesband

• 9. Dezember: Second Life Jazzband

• 6. Januar 2019: Old Marytown Jazzband

• 27. Januar: Henning Munk & Plumperne

• 10. Februar: Nils Conrad Amazing Jazzband

• 24. Februar: Stableroof Jazz & Bluesband

• 10. März: Olaf King All Stars

• Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Buchhandlung Am Kirchplatz, in der Tourist-Info Jever sowie im Internet (online gibt es ein Paket für alle Konzerte für 100 statt 120 Euro)

www.swinginglok.polldaddy.com/s/kartenbestellung

p @ kuenstlerforum-jever.de