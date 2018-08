Jever /New York Zuletzt besuchte er 2014 seine Heimatstadt Jever: Am 14. August ist Prof. Dr. Rolf Sternberg (geboren am 28. August 1926) wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag in New York gestorben. „In ihm ist der letzte der aus Jever stammenden Juden verstorben, die dem nationalsozialistischen Völkermord durch Flucht entkommen konnten“, teilt Hartmut Peters vom Arbeitskreis Gröschler-Haus mit.

Rolf Sternberg wurde 1926 als zweites Kind des Viehhändlerehepaars Philipp und Anna-Maria Sternberg an der Schlosserstraße 22 geboren. Bruder Gert durfte 1933 als Jude nicht das Mariengymnasium besuchen, der jüngere Rolf wurde 1938 der Volksschule am Schlosserplatz verwiesen. Als er einmal in die Prinzengraft fiel, herrschte Klassenlehrer Hans Förster, der örtliche HJ-Führer, Mitschüler an: „Keiner fasst den dreckigen Juden an!“ Förster setzte später beim Novemberpogrom 1938 mit anderen NS-Aktivsten die jeversche Synagoge in Brand, so Peters.

Die Familie Sternberg verkaufte das Haus und zog nach Bremen, um von dort aus die Einreiseerlaubnis zu bewirken. Während des Novemberpogroms 1938 stürmte die SA die Wohnung der Sternbergs, um Philipp Sternberg zu verhaften. Der zwölfjährige Rolf behauptete an der Tür, sein Vater sei im Kino und wurde mit dem Tode bedroht.

Die Emigration der Familie glückte in letzter Minute: Von Genua aus brachte der Dampfer „Neptunia“ Anfang 1940 die Familie nach Buenos Aires. In Argentinien lebten die Sternbergs in einer entlegenen ländlichen Gegend. Rolf konnte sieben Jahre lang keine Schule besuchen, sich aber im Selbststudium Wissen aneignen. Schließlich gelang es der Familie Ende 1946, in die USA überzusiedeln. Der Vater arbeitete in einer Autofabrik in Philadelphia. Bruder Gert ließ sich als Elektriker nieder. Rolf wurde nach einigen Jahren als Stadtplaner in Boston und der Dissertation in Geografie 1970 zum Professor an der Montclair State University/New Jersey, berufen.

„Man konnte mit Prof. Sternberg trefflich über alle politischen und kulturellen Themen diskutieren, noch zuletzt war er gut selbst über Details der deutschen Innenpolitik informiert“, so Peters.

1984 besuchte Sternberg auf Einladung einer Schüler-Lehrer-Gruppe des Mariengymnasiums Jever. Seitdem hat er Jever und seine neu gewonnenen Freunde hier in Abständen von einigen Jahren immer wieder besucht. Zuletzt war er im Frühjahr 2014 in der Marienstadt. „Eine Ära ist zu Ende gegangen“, so Hartmut Peters.

