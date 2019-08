Jever Für frischen Wind auf dem Altstadtfest, das am Freitag, 9. August, um 18 Uhr eröffnet wird, sorgen diesmal die Jungs von „The Movement“, die erstmals mit dabei sind. Gemeinsam mit den SkateOFaris haben die Jugendlichen ein Programm von Jugendlichen für Jugendliche zusammengestellt. Zu finden sind die jungen Leute vor der Volksbank am Schloßplatz.

Auch für Kinder wird wieder viel geboten: Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr brechen eisige Zeiten auf dem Kirchplatz an, denn dann steht „Der kleine Eisbär“ mit seinen Freunden auf der Bühne und animiert die Kinder mit Musik und Gesang zum Mitmachen. So wird das gesamte Publikum in das Konzert eingebunden. Anschließend können sich die Kinder mit dem Eisbär fotografieren lassen. Auch der „Eisbärensong“ dürfte vielen Kindern bekannt sein und darf bei dem Auftritt natürlich nicht fehlen. Auch die bunte Vereinsmeile am Samstag mit viel Programm und Mitmachaktionen für Kinder auf der Wangerstraße eignet sich für einen Familienausflug, ebenso der verkaufsoffene Sonntag. Auf der Vereinsmeile präsentieren sich rund zehn Vereine. In diesem Jahr ist erstmals der neugegründete Verein „Freundeskreis Cullera“ mit von der Partie.

Auch das rollende Dorfmuseum „Münkeboe“ am Von-Thünen-Ufer eignet sich für einen Besuch mit Kindern. Dort zeigen die Ostfriesen altes Handwerk. Vom Bäcker über den Schmied bis zur Spinnerin gibt es viel zu sehen. Auf der anderen Straßenseite findet am Samstag, 10. August, von 7 bis 13 Uhr der Kinderflohmarkt statt. Dort verkaufen Kinder ihre Spielsachen, zudem gibt es einen Erweiterung um Kinderkleidung. Eltern dürfen so auch am Flohmarkt teilnehmen und die Kleidung ihrer Kinder verkaufen. „Der Flohmarkt ist für Privatleute gedacht. Neuware ist hier nicht erwünscht.“ sagt Maike Theesfeld vom Stadtmarketing.