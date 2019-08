Jever Das Altstadtfest in Jever ist immer auch Gelegenheit, viele alte Bekannte wiederzusehen – auch in diesem Jahr werden unzählige Butenjeveraner zum Fest vom 9. bis 11. August in die alte Heimat zurückkehren.

Aber auch bei den Bands auf den großen Bühnen, die Freitag- und Samstagabend zu Jevers großer Party aufspielen, handelt es sich mittlerweile um alte Bekannte: Die Atomic Playboys aus Hamburg etwa hat Altstadtfest-Organisatorin sich aus Hohenkirchen abgeschaut – dort ist die klasse Partyband längst Inventar beim Dorffest. Royal Flash, Big Maggas, Smashing Piccadillys, Heart of Gold, Strings and Boom, United Four, Sixpack, Black Jack und Irmi und Berty – auch sie sind in Jever, im Jeverland und darüber hinaus längst Altbekannte und dauerhaft gern gehört. Von der JuZ-Bühne auf die Nachtschicht-Bühne haben es in diesem Jahr Wendigo geschafft: Die jungen Hardrocker sind als einzige Band zweimal zu hören – am Freitag im Hopfen-Karree auf der JuZ-Bühne, am Samstag auf der Nachtschicht-Bühne als Einheizer für Black Jack.

Und ein ganz alter Bekannter ist seit langem erstmals wieder beim Altstadtfest dabei: Im Klön-Hoff spielt am Freitagabend Henning Haselau mit seiner Band Soloco aus Hamburg. Der Saxofonist, Sohn des Pütt-Wirts Winni Haselau, stand einst mit der Band Boney Moroney bei den Altstadtfesten auf der Bühne.

Altbekannte, die diesmal allerdings fehlen werden, sind die Lüneburger Schrottrommler: Seit vielen Jahren sind sie bei der Altstadtfest-Eröffnung mit von der Partie. In diesem Jahr darf der Dance-Parader wieder einmal das Fest miteröffnen – auch der mobile Disc-Jockey ist kein Unbekannter . . .

