Ökumene Jever Feiert Open Air: Altstadtfest-Gottesdienst funktioniert auch ohne Altstadtfest

Jever Der ökumenische Gottesdienst am Altstadtfest-Sonntag auf dem Kirchplatz ist seit vielen Jahren Tradition – „dass das Altstadtfest nicht stattfindet, ist kein Grund, den Open-Air-Gottesdienst ausfallen zu lassen“, findet Jevers ev. Pastorin Katrin Jansen. Und so hat sie gemeinsam mit Ole Hinkelbein, Pastor der Baptistengemeinde, und Jevers kath. Pfarrer Walter Albers auch in diesem Jahr einen Altstadtfest-Gottesdienst organisiert. Er wird am Sonntag, 9. August, ab 10 Uhr auf dem Kirchplatz gefeiert.

„Es ist ein guter Zeitpunkt, Danke zu sagen dafür, dass Friesland bisher gut durch die Corona-Zeit gekommen ist“, sagt Hinkelbein. Die Corona-Zeit sei „Durststrecke und Stresszeit“, da stelle sich vielen die Frage „wo finden wir Halt und Kraft“. Motto des ökumenischen Gottesdienstes ist deshalb Psalm 1: Wer sich an Gott festmacht, ist „wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt“.

Begleitet wird der ökumenische Gottesdienst vom Posaunenchor Jever.

Beim Kommen und Gehen gilt Maskenpflicht, zudem sind Kontaktdaten zu hinterlegen. Ehrenamtliche aus allen drei Gemeinden helfen bei der Gestaltung und Umsetzung mit.