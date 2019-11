Jever Schon zum zwölften Mal gibt es in Jever in diesem Jahr den lebendigen Adventskalender der Ökumene: Die katholische, die evangelisch-lutherische, die evangelisch-freikirchliche Kirchengemeinde und erstmals die neuapostolische Kirchengemeinde haben die Abende zusammen geplant; die Gastgeber kommen aus allen vier Kirchen.

Auch in diesem Jahr wird der lebendige Adventskalender am 1. Advent, 1. Dezember, um 18.30 Uhr vor dem Schloss mit dem Posaunenchor eröffnet. Ab dann treffen sich jeden Abend um 18.30 Uhr Menschen bei verschiedenen Gastgebern draußen – ob unter dem Carport, in der Garage, beim Grillplatz, auf dem Schulhof, bei den Pfadfindern oder in der Mühle: An ganz unterschiedlichen Orten kommen Menschen zusammen, um miteinander zu singen, Geschichten zu hören und alkoholfreien Punsch zu trinken.

Die Gestaltung des etwa 30-minütigen Abendprogramms ist den Gastgebern überlassen und kann ganz individuell sein. Die Kirchengemeinden stellen Liederbücher, Bechertassen und einen Topf für den Punsch zur Verfügung. Weiter bekommt jeder Gastgeber ein großes Schild mit dem Datum seines Tages, das er in ein Fenster hängen kann.

Der „Lebendige Adventskalender“ will einladen, Advent gemeinsam zu feiern, Menschen zu treffen und Weihnachten entgegenzusehen. Jeden Abend leuchtet ein Licht, dass von Gastgeber zu Gastgeber weitergegeben wird.