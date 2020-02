Jever /Oldenburg Vor zwei Jahren begannen die Vorbereitungen, am 7. Dezember war Uraufführung in der Oldenburger Weser-Ems Halle: Den Filmklassiker „Die Zeitmaschine“ aus dem Jahr 1960 gibt es erstmals als große Musicalinszenierung der Stage Akademie Oldenburg zu sehen.

Mehr als 100 Amateure schicken gemeinsam mit professionellen Darstellerinnen und Darstellern die Zeitmaschine auf eine unglaubliche Reise in die Zukunft der Erde.

Kartenvorverkauf Karten für die „Zeitmaschine“ am 29. Februar, 19.30 Uhr, Theater am Dannhalm Jever, gibt es ab sofort unter Tel. 0441/ 18 01 18 20 und unter Einen Teil der Einnahmen spendet die Stage-Akademie Oldenburg einer jeverschen gemeinnützigen Organisation. Weitere Termine:

• 8. Februar, 20 Uhr, Kulturetage Oldenburg

• 21. Februar, 19.30 Uhr, Kleines Haus, Delmenhorst. www.nordwest-ticket.de stage-akademie.de

Die eindrucksvolle Maschine wurde von Bernd Hoffstaetter aus Mannheim in monatelanger Arbeit detailgetreu nachgebaut und zeigt sich mittlerweile „voll funktionsfähig“, wie der Erbauer mit einem Augenzwinkern kommentiert. „Die Herausforderung einer Bühnenfassung war enorm“, sagt Regisseur Markus Sobota: Er hat die Handlung in eine neue, anrührende und überraschende Richtung gelenkt. „Viele Beteiligte arbeiten ehrenamtlich an diesem riesigen Projekt mit, anders wäre diese Mammutaufgabe auch nicht realisierbar gewesen.“