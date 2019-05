Die Choreografie sitzt: Die Mädchen und Jungen sind mit Begeisterung bei der Sache. BILD: Melanie Hanz Die Choreografie sitzt: Die Mädchen und Jungen sind mit Begeisterung bei der Sache. BILD: Melanie Hanz

Zwei Aufführungen im Dannhalm-Theater

Das Musical „Eule findet den Beat“ ist am Freitag, 7. Juni, zweimal im Theater am Dannhalm in Jever zu sehen: Um 10 Uhr und um 17 Uhr. Einlass ist jeweils 30 Minuten vorher. Der Eintritt ist frei – der Förderverein der Paul-Sillus-Schule freut sich über Spenden für die Musikarbeit an der Grundschule. Zu beiden Vorstellungen sind alle Interessierten eingeladen.

Auf der Bühne stehen die Mädchen und Jungen der Musical-AG der Paul-Sillus Schule und der Schulchor. Hinzu kommt die Band mit Thomas Kämpfer (Gitarre), Benjamin Meier (Schlagzeug), Anneke Meilahn (Saxofon), Emanuel Ramazani (Bass) und Lehrerin Imke Meier am Klavier.