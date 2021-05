Pfingstsonntag: Live-Musik am Schützenhof in Jever

Jever Live Musik in Jever – das ist lange her. Doch unter dem Motto „Willkommen zurück“ lädt der Schützenhof Jever am Pfingstsonntag, 23. Mai, im neu gestalteten Biergarten zu Musik und Gegrilltem ein. „Meine Mitarbeiter und ich wollen das, die Menschen wollen das und die Coronalage lässt es auch zu. Also machen wir das jetzt auch“, sagt Gastronom Stephan Eden.

Am Pfingstsonntag spielt ab 19 Uhr Sebastian Schmalz Blues und Rock. Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Voraussetzung ist ein tagesaktueller negativer Coronatest. „Nach wie vor stehen unsere großen Schirme im Biergarten. Und so findet die Veranstaltung auf jeden Fall unabhängig von der Wetterlage statt“, so Eden. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende für die Musik gebeten. Reservierung ist erwünscht: Tel. 04461/9370.

