Twintig Jahr givt dat in Jever de Plattdüütsch Snakkers van’t Jeverländischen Altertums- und Heimatverein. Baas Horst Janßen vertell, dat de Ratsfroo Ruth Stigler, Volkhard Cordsen un he bie’d Boßeln Platt snackt harr’n un Ruth Stigler meen, daar kann man mehr van maken.

Dat is nu 20 Johr her, un Horst Janßen hett dat Woord hollen un für hör na er Dood widermakt. Dat mit de Klönsnak dat Plattütsk Word blivt, darto helpt hüm Uta Esselborn, Wilfried Fürlus, Christoffer Groninger un Karl-Heinz Peters.

Klönsnack Der nächste Plattdeutsche Gesprächskreis des Jeverländischen Altertums- und Heimatvereins findet am Mittwoch, 5. Dezember, statt. Ab 16 Uhr geht es im Anton-Günther-Saal des Rathauses um „Wiehnachten“.

Dr. Mathias Bollmeyer, Vorsitter van’t jeverländischen Altertums- und Heimatvereins harr „vööl good Wör an disse Avend vör de Plattsnackers parat“. Er nannte Plattdeutsch eine ausdrucksstarke und lebendige Sprache, die es zu bewahren und erhalten gilt. An die Frau von Horst Janßen überreichte er mit seinem Stellvertreter Volker Landig einen Blumenstrauß. „Nu hebt wi Old Jever“ in de Hand“, sagte Horst Janßen, als er und seine Mitstreiter einen Wandkalender mit historischen jeverschen Motiven von Bollmeyer und Landig erhielten.

In de Schoolen is dat nu bold sowiet, för Platt as Unnerrichtstüün, vertell de Plattdüütschupdragte Hermann Wilken. Wat fehlt, sünd de jung Lüü, de uns Nedderdüütsch vöranbrengen und disse Spraak snackt, meen he. Christoffer Groninger vertell, dat Plattdüütsch en egenstännig Spraak weer un ut Holland kummt. Mit de Tied is de „amtliche Charakter“, van uns Platt uphoben word’n. Doch bit in de füftiger Johren wor Platt överall up’t Land snackt.

Christa Arnz un Rudi Rabe van de Plattsnakers ut Schörtens vertelln Döntjes ut Jever bi Dit un Dat und tüskenin wurr düchtig sungen in’t Graf Anton-Günther-Saal wo fröer de Füerweer in weer. An Middeweek 5. Dezember, namiddags Klock veer, komt se weer binanner un snakkt över Wiehnachten.