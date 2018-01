Jever Eine festliche Erwartungshaltung durchwehte den Schützenhof Jever. Alte Bekannte fanden sich beim Sektempfang zum Small Talk ein und das gesellschaftliche Ereignis Reiterball spiegelte sich auch in der Kleidung wider.

Die Herren im Anzug mit Krawatte oder Fliege, begleitet von den Damen in langen oder knieumspielenden Ballkleidern. Auch die Jugend zeigte sich festlich und die jungen Frauen hatten sich besonders aufgehübscht.

Stil und Form zeigten sie wieder alle – oder noch – und das macht diesen Ball zum Unikat. Geigen und Klavier wie in den Anfangsjahren ab 1921 im „Ostiemer Hof“ spielen schon lange nicht mehr zum Tanz beim Reiterball des Reit- und Fahrvereins Ostiem auf. Garant für das Gelingen des Balls ist seit vielen Jahren die Band „The Tramps“ und im kleinen Saal rockten besonders die jüngeren Besucher zur Musik vom Disc-Jockey Werner.

Vorsitzender Thomas Siefken fasste sich in seiner locker gehaltenen Eröffnungsrede kurz. Er lobte das Engagement von Andreas Remmers, die seit Jahren den Reiterball organisiert. Siefken dankte den befreundeten Vereinen und Stallgemeinschaften, die diesem Ball schon jahrzehntelang die Treue halten.

Doch einer fehlte an diesem Abend: Helmut Lührs, das Urgestein an der Kasse, war aus familiären und gesundheitlichen Gründen verhindert, berichtete der Vorsitzende.

Für die Kapelle „The Tramps“ gehört der Ostiemer Reiterball zu den größten noch verbliebenen Tanzveranstaltungen im Oldenburger Raum. Die sechs Vollblutmusiker bewiesen immer wieder Spielfreude und Leidenschaft auf der Bühne mit bester handgemachter Musik.

Die fast 500 Gäste dankten dafür auf ihre Weise, denn das Ende des Balls, so sagte es einst die Vorsitzende Gabi Gessner, liegt in unseren Händen oder besser gesagt in den Füßen, die bis zum frühen Morgen auf der Tanzfläche ausharrten.