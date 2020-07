Rotarier unterstützen Integrationslotsen

Im Innenhof des Schlosses nahmen die Integrationslotsen um Enne Fresse (2. von rechts) und Vorsitzenden Günther Pockrandt (rechts) die Spendensumme von 1000 Euro von den Rotariern (knieend, von links) Dr. Elisabeth Ahmels, Karin Otten, Mario Krar und Dr. Regina Fladung entgegen. Hinter ihnen steht Familie Mansour: Die Brüder Hussam und Basel Mansour, seine Kinder Jawa und Bayhas und seine Frau Ghaydaa Hassoun. Rund 200 Migranten sollen sich mehr und mehr in Jever entfalten und ihre neue Heimat mit ihren Menschen kennenlernen: Das ist das Ziel der Integrationslotsen Jever; sie erhielten 1000 Euro vom Rotary-Club, um dieses Ziel zu erreichen. Die stellvertretende Vorsitzende Enne Freese bedankte sich bei den Rotariern und vor allem bei einem, ohne den die Summe nicht zustande gekommen wäre: Der syrische Regisseur Basel Mansour lebt mit seiner Familie seit fünf Jahren in Jever. Seiner neuen Heimat dankte er mit dem Film „Vielen Dank Jever“ und an vielen Filmabenden die Zuschauer begeisterte. Zusammen mit den Kino-Freunden Friesland zeigte der Rotary-Club den Film erneut auf der Leinwand im Kino Jever. Bei der Veranstaltung wurden syrische Köstlichkeiten gereicht. Der Erlös des Abends ging nun an die Integrationslotsen. Enne Freese freut sich über die zusätzliche finanzielle Unterstützung.

