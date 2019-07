Die Parfuma-Rose „Frl. Maria von Jever“ steht bei der Gärtnerei Otten schon zum Verkauf. Sie kostet 25 Euro pro Stock. BILD: Dietmar Reck Die Parfuma-Rose „Frl. Maria von Jever“ steht bei der Gärtnerei Otten schon zum Verkauf. Sie kostet 25 Euro pro Stock. BILD: Dietmar Reck

Rosenduft mit Einer spritzigen Note nach perlender Zitrone

KO 08/2024-25 – so heißt die Rose im Züchter-Jargon – gehört zur „Parfuma“-Kollektion. Die Sorte ist aus der in der Rosenzucht üblichen zehn Jahre Testung und Selektion hervorgegangen. Bei „Parfuma“ handelt es sich um blattgesunde Duftrosen, es gibt inzwischen zwölf Sorten dieser Gruppe. „Und alle sind nach lebenden bzw. historischen Frauen benannt“, erklärt Thomas Proll, Züchtungsleiter Gartenrosen bei W. Kordes’ Söhne Rosenschulen GmbH & Co KG.

Der Duft der „Parfuma“ wurde professionell von Naturparfümeurin Claudia Valder charakterisiert: „Eine spritzige Note nach perlender Zitrone charakterisiert die frische Kopfnote, die dann in den blütig-seifigen Rosencharakter übergeht. Kombiniert ist er mit dem Duft von grünem Apfel und frisch geschnittenem Gras. Die Herznote hingegen wartet auch mit würzigen Akkorden auf, die mit dem Aufblühen der Blüten zutage treten. Hier finden sich holzige Aspekte, die an Zedernholz erinnern und bei voller Blütereife eine tief würzige Basisnote ergeben, die neben Patchouli auch fast ein wenig an Liebstöckel erinnert.“

Im laufenden Sommer 2019 wurde „Parfuma“ bereits ausgezeichnet mit Duftpreisen in Lyon und Kortrijk.

Die zehnjährige Zucht gliedert sich in folgende Schritte:

• Züchtung durch klassische Bestäubung): Mai/Juni 2008

• Keimung auf Saatbeet im Gewächshaus: März 2009

• Selektion auf dem Saatbeet – Reduzieren der Anzahl Sämlinge auf etwa 15 000: Mai + Juni 2009

• Veredlung durch Okulation mit 3 Exemplaren auf das ungespritzte Testfeld: Juli 2009

• Sichtung und Selektion der 3er-Gruppe und erneute Veredelung der besten (= gesund, schön, duftend usw.) mit 10 Exemplaren: Sommer 2010 & 2011

• Weitere Sichtung und erneute Vermehrung der 10 auf nun 30 Pflanzen: Sommer 2012 & 2013

• Weitere Sichtung und erneute Vermehrung der 30 auf 100 Pflanzen: Sommer 2014 & 2015

• Weitere Sichtung und erneute Vermehrung der 100 auf 1000 Pflanzen: Sommer 2016 & 2017

• Einsendung in die deutsche ADR-Rosenprüfung und weitere Internationale Rosenwettbewerbe: Herbst 2017

• Erstmalige „Massenvermehrung“ von ca. 10 000 Pflanzen zur offiziellen Markteinführung im Herbst 2019: Sommer 2018

• Erster Verkauf durch Kordes Rosen als eine von zehn Neuheiten in der Parfuma-Kollektion: ab Herbst 2019 (wurzelnackt) bzw. Sommer 2020 (im Container).