Karten-Vorverkauf

Premiere ist am Donnerstag, 15. August, 20 Uhr; weitere Vorstellungen sind am 18. August, 18 Uhr; am 22. und 23. August, 20 Uhr; am 25. und 30. August sowie am 1. September jeweils um 18 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Schlossmuseum Jever unter Tel. 04461/969 350 und bei der Landesbühne in Wilhelmshaven unter Tel. 04421/ 94 01 15.