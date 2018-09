Jever Einst undenkbar, mittlerweile längst selbstverständlich: Rock, Pop, Filmmusik und Jazz sind neben Klassik fester Bestandteil im Musikangebot der Musikschule Friesland-Wittmund. Beim traditionellen Konzert im jeverschen Schloss stellten sich ausgewählte Mädchen und Jungen vor: Mit viel Leidenschaft bewiesen sie ihr Können, moderiert von Angela Dohmen, stellvertretende Musikschul-Leiterin.

Das Klavier dominierte in dem eineinhalbstündigen Konzert – Lara Jolene Neumann, Milli Pflips, Nicole Schellenberg, Lotta Krüger, Nils Schiefke und Philipp Ehmann spielten darauf Stücke. Die Herzen der Zuhörer eroberte Eva Bokern auf der Blockflöte mit dem „verlorenen Ohrwurm“ von G. Schwertberger, begleitet wurde sie von Beeke Nicolai. Und die zeigte auch ihre Fingerfertigkeit auf dem Klavier mit dem Tango „La Cumpasita“.

Auch die siebenjährige Tomke Grabbe, die viel Können auf der Trompete bewies, begeisterte die Zuhörer. Aus Paul Harris „Clowns“ spielte Marie Struß auf der Querflöte mit Lotta Krüger am Klavier Pierrot/Columbine/Pulcinelle. Überliefertes aus Japan erklang von Anij Zirus und Wiebke Berends ebenfalls auf der Querflöte. Ihre fünf Stücke von C. Blyton waren jeweils auf einen Stich des japanischen Malers Hokusai bezogen.

Wegen einer Terminüberschneidung trat als einzige Streicherin Ava Rode auf, die auf dem Cello den Jägerchor aus der Oper Freischütz im Zusammenspiel mit Musiklehrer Evgeny Sapazhnikov spielte. Tobias und Jan-Philipp Minßen stellten auf der Gitarre Californication von den „Red Hot Chili Pepers“ vor. C. Perris „Jar of hearts“ sangen Luisa Schabio und Piet Thiesen. Anke Hommas Solo „Wär ich der Wind aus“ aus dem Musical „Dracula“ von Frank Wildhorn, wurde auf dem Klavier begleitet von Lehrerin Olga Ils-Makarkin und setzte als Gesangsdarbietung einen Höhepunkt vor der Pause.

In Maske und Outfit, kräftig gesungen und schauspielhaft dargestellt, beendeten Sahra Niesner und Leo Katzenberger das Programm. Aus dem Musical „Tanz der Vampire“ von Jim Steinmann sangen sie den „Größten Musical-Hit aller Zeiten“: Totale Finsternis. Der Platz im Audienzsaal reichte nicht aus, so dass für 30 weitere Zuhörer Platz in der Ahnengalerie geschaffen werden musste.