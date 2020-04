Schlossmuseum: Schloss trotzt auch Corona-Virus

Jever Was macht das Schlosspersonal eigentlich während der Schließung von Museen im Corona-Shutdown? Seit 16. März ist das Schlossmuseum Jever für Gäste geschlossen. Die Zeit nutzen Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander und ihre Kolleginnen und Kollegen, um „Altlasten aufzubereiten“, also liegengebliebene Objekte zu katalogisieren, aber auch, um die aktuelle Situation für die Nachwelt zu dokumentieren.

So führt Renja Popken, die ein Freiwilliges Jahr Kultur im Schloss leistet, ein „Tagebuch in Zeiten von Corona“, schreibt auf, welche Gedanken ihr kommen beim Anblick der leeren Straßen in Jevers Innenstadt, geschlossenen Geschäfte und Eisdielen. Sie macht Fotos und sammelt Gegenstände des täglichen Gebrauchs – Toilettenpapierrollen, Absperrband, Gesetzesverordnungen. Wer die Sammlung bereichern will, kann seine Eindrücke und Objekte weiter dem Schlossmuseum zusenden.

Außerdem wurden die Holzfußböden gebohnert, ein neues Brandschutzkonzept wird entwickelt und die Außenfassade erhält einen neuen Anstrich. „Wir sind alle gut beschäftigt“, sagt Antje Sander. „Dabei haben wir natürlich auch in Schichten gearbeitet.“

Sie hofft, die Sonderausstellung „Ende und Anfang“ zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai tatsächlich eröffnen zu können – aber nicht wie sonst im großen Stil, sondern im Internet.

„Wir arbeiten an einer Live-Übertragung ab 17 Uhr. Die Schlossmauern sind ziemlich dick und bereiten beim Empfang Probleme. Aber wir geben alles, dass es klappt“, verspricht Sander.

Sollte das Museum nicht zum 7. Mai eröffnen können, werden Objekte, Bilder und Texte zur Ausstellung auf der Homepage präsentiert.

Den Besuchern des Schlossmuseums kommt eine große Ehre zuteil, sagt Antje Sander: „Die Museumsbesucher fehlen uns schon. Das Schloss hat aber auch bereits einiges überstanden: Pest, Cholera, Kriege. Jetzt ist es das Corona-Virus und wir hoffen, doch bald wieder öffnen zu können. Dafür werden wir am Eröffnungstag sogar den roten Teppich ausrollen.“

Sich im historischen Umfeld bewegen zu können, sei tröstlich, meint die Museumsleiterin. So habe sie bemerkt, dass mehr Besucher im Schlossgarten unterwegs sind. Und Antje Sander hofft, dass „viele Jeveraner und Friesländer wiederkommen werden“.