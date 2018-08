Jever Auf den Tag genau fällt das Familienfest im jeverschen Schloss zwar nicht auf den Geburtstag von Fräulein Maria am 5. September – dafür gibt es aber auch ein so großes und vor allem buntes Programm, dass Maria selbst mit Sicherheit beeindruckt wäre: Am Samstag, 1. September, findet das Fest von 14 bis 18 Uhr wieder im und am Schloss statt.

„Das Familienfest hat eine solche besondere Qualität, weil immer wieder so viele Ehrenamtliche dabei sind und mitwirken“, sagt Schlossmuseumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander freudig.

Und so steht auch in diesem Jahr – bei freiem Eintritt – wieder so einiges auf dem Programm: Teezeremonie, Tanz mit Fräulein Maria höchstpersönlich, Schlickertüten, Basteleien, Ritterspiele, Tombola, Kuchen – und vieles mehr. „Und das Besondere: Das ganze Schloss ist mit einbezogen, vom Dach bis in den Schlossgarten“, so Antje Sander.

Eröffnet wird das Schlossfest bereits traditionell um 14 Uhr mit der Percussiongruppe Sambarracuda aus Wilhelmshaven. Sie präsentiert südamerikanische Rhythmen. Alle Einnahmen, zum Beispiel von Kuchen- und Getränkeverkauf, gehen direkt an das Schloss.