Jever Auf dem einen Foto grinsen sie, auf dem anderen strecken sie die Zunge heraus – und einmal ist sogar eine Katze zu sehen. „Verrückt“, sagt Antje Sander, Schlossmuseumsleiterin in Jever. „Toll, dass so viele verschiedene Motive entstanden sind“, meint Helene von Oldenburg. Genau so hatte die Künstlerin sich ihre Installation im Schloss vorgestellt.

Dass sich die Besucher einfach vor die Werke von Künstlerin Helene von Oldenburg stellen, die Bilder betrachten, darüber nachdenken und vielleicht sogar ein bisschen träumen – das kommt eher seltener vor. Im Gegenteil: Man ist aufgefordert, selbst aktiv zu werden. Genau wie bei der aktuellen Ausstellung „Me, Myself and Fürst“ im Schlossmuseum Jever.

Sieben Wochen lang ist die Installation gewachsen und wurde von den Besuchern selbst gestaltet. Im Rahmen eines „Artist Talks“ hat Helene von Oldenburg am Mittwochabend nicht nur auf einige ihrer vergangenen Ausstellungen geblickt – auch bei denen wurden die Besucher selbst immer wieder aktiv – sondern auch auf die Ausstellung im Schloss.

Die Idee: Alle Besucher waren in der fürstlichen Galerie eingeladen, ein Selfie zu machen, es im Schloss auszudrucken und auf den Boden vor die Herrscher/innen-Porträts zu legen. Seit der Abdankung aller regierenden Fürsten in Deutschland 1918 sind keine weiteren Porträts mehr in der Galerie dazugekommen. Die Ausstellung hat eingeladen, die historischen Porträts in Beziehung zur heutigen Selfie-Kultur zu setzen.

„Dabei habe ich keine Vorgaben gemacht“, sagt die Künstlerin. „Ich war offen – und das war das Spannende daran. Dann werden die Menschen kreativ.“ Herausgekommen sind tatsächlich die verschiedensten Bilder: Selfies von jungen und von älteren Menschen, von der ganzen Familie oder Einzelpersonen. Selfies, auf denen die Menschen lachen, die Zunge herausstrecken, ernst schauen – oder eben eine Katze zu sehen ist.

Was auch die Besucher beim Artist Talk sofort ansprachen: Die Selfies haben eine Gemeinsamkeit mit den Porträts im Schloss. Und zwar, dass man sich durch Selfies in Szene setzen möchte, sich auf bestimmte Art und Weise darstellen und von anderen gesehen werden möchte – nicht anders war es damals mit den Porträts.

„Alle Selfies wirken auf den ersten Blick spontan“, sagt Helene von Oldenburg. „Aber in Wirklichkeit sind sie genau durchkonstruiert.“ Und wenn ein Bild nicht so aussieht wie geplant, dann wird ein neues gemacht. Eine Besucherin lacht: „Dazu hatten wir früher mit unseren Kameras gar nicht die Möglichkeit. Da hing hier eine Strähne im Gesicht und dort war etwas schief – aber das sah man erst, wenn der Film entwickelt war.“

Darüber hinaus konnten die Besucher in einem Buch die Frage beantworten: „Was würden Sie tun, wenn Sie heute, 2018, Herrscher/in in Jever wären?“ Auch hier kamen die unterschiedlichsten Dinge heraus:

• Mehr Eisdielen anschaffen

• Präsident Donald Trump einladen und im Kellergewölbe einsperren

• Dafür sorgen, dass jeder Mensch hier Arbeit hat

• Sofort in Pension gehen.

Museumsleiterin Prof. Dr. Antje Sander ist beeindruckt vom Ergebnis. „Ich habe bemerkt, dass viele Gäste gern mitgemacht, darüber diskutiert und sich Gedanken gemacht haben.“

Genau deshalb bleibt die Installation auch länger im Schloss als ursprünglich geplant: Sowohl während der Zeltwerkstatt für Schulen, die an diesem Freitag wieder startet, als auch zum Familienfest des Schlosses am Samstag, 1. September, soll die Ausstellung noch zu sehen sein. „Besucher des Familienfestes sind also nochmals aufgerufen, aktiv zu werden und sich einzubringen.“

Video