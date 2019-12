Jever Plastikfrei – der Fachbereich Tourismus der Stadt Jever geht bei der Vermeidung von Plastikmüll bei Veranstaltungen in Jever mit gutem Beispiel voran: Die Tannenbäume rund um den Weihnachtsmarkt sind mit Sternen und Engeln aus Holzklammern und Filz geschmückt.

„Sogar bei den Bändern zum Aufhängen haben wir darauf geachtet, dass sie kein Plastik enthalten“, sagt Nicole Oldenburger. Zusammen mit ihrer Kollegin Sylke Lehmann hat sie in Heimarbeit am Wochenende den Klammer-Baumschmuck gebastelt. „Wenn man einmal gesehen hat, wie viele Weihnachtsbäume mit Schleifen und anderer Deko aus Kunststoff nach Weihnachten entsorgt werden, muss man sich doch auch über umweltfreundlichere Deko Gedanken machen“, meint Sylke Lehmann.

Schnell stand deshalb für die beiden Kolleginnen fest, dass in Jever Selbstgebasteltes an den Bäumen hängen soll – nur was? Das hat sie doch einiges Grübeln gekostet. „Unsere erste Idee waren natürlich Strohsterne – aber die zu basteln dauert etwas länger“, erzählt Nicole Oldenburger. Und viel Zeit hatten die beiden nicht.

Und dann kam ihnen die Idee mit dem Klammerschmuck. Die Bastelklammern waren auch schnell besorgt, nur der Filz für die Engelsflügel kostete einige Lauferei durch Jevers Geschäfte. Einmal ausprobiert, wie der Baumschmuck aussehen soll – und los ging es. Zu basteln hatten sie eine Menge, denn rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt stehen schon einige Tannenbäume mehr. „Das hat uns viel Spaß gemacht – gerne wieder“, meinen die beiden.

Weihnachtsmarkt-Organisatorin Maike Theesfeld ist natürlich sehr stolz auf diesen Einsatz ihrer Kolleginnen.