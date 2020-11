Katholische Jugend im Jeverland: Ein Mutmacher hinter jedem Türchen

Jever /Schortens Im Advent ist eigentlich die Zeit, in der alle sich etwas mehr Zeit als sonst füreinander nehmen und auch in der Jugend der katholischen Pfarrer St. Benedikt Jever-Schortens einige gemeinsame Aktivitäten anstehen. Nicht so im Corona-Jahr. „Stattdessen sind viele Menschen im Lockdown nun noch einsamer als sonst“, sagt Jonas Ennen.

Die EnJus – die engagierten Jugendlichen –, eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren der Pfarrei, haben sich deshalb für den Advent 2020 etwas Besonderes ausgedacht: Sie haben einen Online-Adventskalender auf die Beine gestellt, der Mut machen soll. Vom 29. November bis 6. Januar öffnet sich dort täglich ein Türchen zu einem selbst gedrehten Video.

Die Türchen des Online-Adventskalenders der EnJus – der engagierten Jugendlichen – der Pfarrei St. Benedikt Jever-Schortens öffnen sich ab dem 1. Advent, 29. November, täglich sowohl auf dem YouTube-Kanal „KirchenNetzJever“ als auch auf dem Instagram-Account der Jugend st.benedikt_jugend. Das letzte Türchen öffnet sich am 6. Januar, dem Dreikönigs-Tag.

Mehr als 30 Beiträge sind bereits zusammengekommen – von jungen Familien mit kleinen Kindern ebenso wie von einem 85-Jährigen, von Jugendlichen aus der Pfarrei bis zur Konfi-Gruppe der ev. Gemeinde, von evangelischen und katholischen Pfarrern. „Uns war wichtig, dass jeder die Möglichkeit hatte, seinen Impuls umzusetzen“, sagt Marie von Somnitz: So unterstützten die EnJus bei Bedarf beim Videodreh, sie übernehmen den Schnitt und das Hochladen. „Wir haben ganz überraschende Beiträge bekommen“, sagt Jonas: Es gibt Gedichte und Gesang, Geschichten und kleine Video-Erzählungen.

Am 1. Advent ist der erste Beitrag zu sehen – die täglichen Impulse werden sowohl auf dem YouTube-Kanal „KirchenNetzJever“ als auch auf dem Instagram-Account der Jugend (st.benedikt_jugend) hochgeladen. „Wir sind sehr gespannt auf die Rückmeldungen“, sagt Jonas.