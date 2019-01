Jever Schnitzeljagd war gestern, heute heißt das ganze „Bound“ und ist eine interaktive und onlinebasierte Führung mit Rätselspaß und allerlei Herausforderungen auf Tablet und Smartphone.

Jana Brüggemann und Malte Wegner, beide 17 Jahre alt und Schülerin beziehungsweise Schüler am Mariengymnasium Jever, haben gemeinsam mit Alice Düwel und Stadtführerin Renate Kunst eine GPS-Tour für Jever entwickelt. Es geht um Sagen und Sehenswürdigkeiten. Die Tour wird in der Gruppe gespielt, für jede bestandene Aufgabe gibt es Punkte. Und Gruppen können auch gegeneinander antreten.

Ausblick Schortens Die Jugendlichen arbeiten schon an der nächsten GPS-Tour per Tablet und Smartphone. In einem Workshop am 2. und 3. Februar sowie am 9. Februar geht es mit dem Rad und Udo Borkenstein auf Natur- und Umwelttour durch Schortens. Interessierte Jugendlich können sich noch unter Tel. 0173/ 41 39 266 melden.

Start am Sagenbrunnen

Start ist der Sagenbrunnen auf dem Alten Markt. Für iOS-Nutzer steht der QR-Code auf frinews.de oder in der Broschüre der Stadt. Auch im Foyer des Graftenhauses steht der Code. „QR-Code scannen und los geht’s“, sagt Düwel. Android-Nutzer brauchen die kostenlose App „Actionbound“, um die Tour spielen zu können.

„Der Pfad ist etwa 1,5 Kilometer lang und man kommt zum nächsten Punkt, wenn man die Aufgaben löst“, erklärt Wegner. Dafür müssen die Spieler aber vor Ort sein und alle Stationen der interaktiven Tour ablaufen. „Das eignet sich für alle Gruppen oder Schulklassen“, sagt Düwel. „Es ist ein anderer Weg, um Jever kennenzulernen“, meinen Wegner und Brüggemann. Sie haben die einzelnen Stationen gemeinsam mit Renate Kunst ausgearbeitet und mit Bildern, Videos und Quizfragen in Szene gesetzt. Insgesamt sind es 13 Stationen, Fräulein Maria darf dabei natürlich auch nicht fehlen.

AG am Mariengymnasium

Entstanden ist das Projekt im Rahmen von FRI News, einer Online-Zeitung, die von Jugendlichen bestückt wird. Es handelt sich dabei um ein Medienkompetenzprojekt der Oldenburgischen Landschaft für Jugendliche in Friesland. Es geht dabei auch um neue Erzählformate per Smartphone. Am Mariengymnasium gibt es zu diesem Projekt auch eine AG, die meistens an Wochenenden oder in den Ferien stattfindet.