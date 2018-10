Jever Wenn man genauer hinschaut, sieht man sie überall: Wappen. Ob für Kirche, Militär oder Vereine – verschiedenste Gruppen nutzen Wappen, um mit Symbolen deutlich zu machen, was ihnen wichtig ist. Durch Wappen repräsentieren sie sich nach außen mit Hilfe verschiedener Symbole. Aus diesem Grund gibt es auch Stadtwappen.

„Ihren Ursprung haben Wappen im Schlachtengetümmel: die verschiedenen Heeresgruppen wollten sich kenntlich machen“, weiß Prof. Dr. Antje Sander, Leiterin des Schlossmuseums Jever. „Früher hat sich das eher auf Farben beschränkt. Später wurden Wappen dann aufwendiger.“

Feind schnell erkennen

So war es früher auch in Jever: Als es zu Lebzeiten von Fräulein Maria Konflikte mit den Ostfriesen gab, haben sich die gegnerischen Heere mit jeweils unterschiedlichen Farben kenntlich gemacht. So konnte man den Feind schon von weitem erkennen.

Die Darstellungen des Wappens der Stadt Jever haben sich in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach geändert. So gab es verschiedene Varianten auch bezüglich der Farbe. Deshalb hat die Stadt in den 1960er Jahren den Fachmann der Heraldik (Wappenkunde) Hermann Lübbing beauftragt, ein zeitgemäßes Wappen auf Grundlage der historischen Überlieferungen zu entwerfen.

Auch im und am Schloss sind noch heute viele Wappen zu finden. Das erste liegt sogar noch direkt vor dem Schloss – es ist am besten aus der Luft zu erkennen: denn auf dem Schlosshof ist der steigende Löwe mit Steinen ausgelegt.

Direkt über dem Schlosseingang hängen zwei Wappensteine – inzwischen sind das allerdings Repliken, die Originalsteine sind im Schlossmuseum zu sehen. Bis 1985 hingen die Originalsteine am Eingang.

Herrschaft Oldenburg

Die Wappen-Steine wurden vom Oldenburger Graf Johann VII. über dem Haupteingang eingebaut, um damit auch nach außen die rechtskräftige Zugehörigkeit des Jeverlands zum oldenburgischen Herrschaftsbereich zu dokumentieren. Nach Maria fielen Jever und das Jeverland, die Herrschaft Jever, 1575 nämlich an Oldenburg.