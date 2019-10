Jever /Sillenstede „Das entspannt. Und natürlich hat es seinen Reiz, wenn die Fische beißen.“ Finn ist 15 und angelt schon sein ganzes Leben lang. „Seit ich zwei bin, bin ich dabei“, sagt er. Zwei Forellen hat er am Donnerstag aus dem See geholt – die gibt’s zum Abendessen.

Auch sein Freund Jan-Ole ist begeisterter Angler. Seit knapp drei Jahren ist der 15-Jährige dabei. „Es macht mir einfach Spaß, im Boot auf dem See oder im Schilf am Ufer zu sitzen“, sagt er. Im vergangenen Jahr haben die beiden ihren Fischereischein erhalten – 14 Jahre ist Mindestalter. „Erst dann darf man gefangene Fische töten“, erklärt Jan-Ole. Bis dahin muss ein erwachsener Angler dabei sein.

Die beiden sind zwei von gut 80 Kindern und Jugendlichen im Angelverein Jever. „Wir haben richtig gute Jugendwarte. Alexander Meinen und Jörn Zimmering machen das perfekt“, schwärmen beide Jungen. „Wir treffen uns zum Beispiel auch einfach so mal zum Nachtangeln.“ „Super“, findet Finn das.

Die beiden Jungen nutzten am Donnerstag den Tag der offenen Kuhle des Angelvereins am Bösselhauser See, um Interessierten ihr Hobby nahezubringen. Vorsitzender Manfred Lehmann und seine Angler hatten den Tag so organisiert, dass jeder mit einem erfahrenen Angler mitangeln konnte. „Die Leute kommen und schauen, informieren sich – und 27 neue Mitglieder haben wir ebenfalls gewonnen“, sagt er. „Wir sind hoch zufrieden.“

Dabei sah es zunächst so aus, als würde der Tag ins Wasser fallen – beim Aufbau am Morgen regnete es in Strömen. Doch dann brechen die Wolken auf, die Bösselhauser Kuhle liegt still im Sonnenglanz – sie zeigt sich als wahres Angleridyll.

„Man braucht gar nichts zu fangen – schon allein in der Natur zu sein, ist toll und entspannt“, schwärmt Thomas Remmers. 1978 hat er seinen Angelschein gemacht. Seitdem verbringt er so viel Zeit wie möglich beim Angeln. Doch bis die Angler entspannt im Schilf sitzend die Angel auswerfen können, haben sie eine Menge Arbeit. Gewässerpflege wird groß geschrieben beim Angelverein. Regelmäßige Arbeitsdienste an den Seen und Tiefs sind Pflicht und Ehrensache. An der Bösselhauser Kuhle etwa haben die Angler mit Unterstützung der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung ein Biotop von ca. 1000 Quadratmetern für Amphibien, Insekten und Fische geschaffen.

Der Naturschutz ist auch deshalb wichtig, damit die Angler überhaupt etwas fangen: „Früher habe ich im Sommer gut 700 Aale aus der Harle gefangen“, sagt Remmers. Finn – begeisterter Aalangler – kommt heute auf knapp 80 Aale pro Sommer.

Für den 2. Angelvereins-Vorsitzenden ist deshalb wichtig, dass der Jugend die Natur mit ihren Zusammenhängen nahegebracht wird. „Toll, dass wir Jugendliche begeistern können“, sagt Remmers.