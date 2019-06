Jever Auch wenn das Konzertprogramm den kernigen Titel „Let’s rock it!“ hatte: Die Ensembles des Mariengymnasiums Jever ließen die Kirche musikalisch schön im Dorf. Bei ihrem Sommerkonzert in der nahezu vollbesetzen Stadtkirche jedenfalls rockte es nur zwischendurch.

Zum Programm gehörten vor allem viele Balladen, Beatles-Medleys, Chorgesang und Träumerisches, Klassisches ebenso wie aktuelle Pop-Schlager. Aus der Rockabteilung hatten die jungen Musiker Titel von Kiss, Queen und Deep Purple im Repertoire.

Es ist schon ein kleine Tradition, dass das Mariengymnasium wenige Tage vor der feierlichen Vergabe der Abiturzeugnisse in der Stadtkirche an gleicher Stelle sein Sommerkonzert gibt. Und so waren alle Ensembles der Schule zur Stelle, um mit einem Querschnitt aus ihrem Programm das überwiegend aus Eltern und Freunden bestehende Konzertpublikum zu erfreuen: Darunter die jüngsten aus den Bläserklassen der Jahrgänge 5 und 6, die schon erfahreneren Musiker der Bläser-AG, außerdem der Schülerchor „MG Voices“, die Pop-AG und die Pop-Combo der Kreismusikschule sowie natürlich auch der Lehrerchor. Zwei Stunden volles Programm, das aus hochgereckten Handys gefilmt wurde, wenn der eigene Sprössling seinen Auftritt hatte.

Musikalisch handwerklich ein Riesenbandbreite: Natürlich sitzt bei den Anfängern der Bläserklassen, die ihre Instrumente noch nicht mal ein Jahr lernen, noch längst nicht jeder Ton und die Titelauswahl ist entsprechend anfängergerecht. Am anderen Ende der Leistungsskala allerdings überzeugten Popcombo und Bläser-AG sowie die Chöre mit traumwandlerischer Sicherheit an ihren Instrumenten und wagten sich auch gesanglich und instrumental an anspruchsvolles Repertoire.

Riesen-Applaus erhielten vor allem die Solisten, die sich als Sängerinnen hervortraten, oder die als Musiker zeigten, was sie gelernt haben und können. So wie zum Beispiel Annika Janßen, Luisa Köppen, Anna-Lena von Somnitz Mariam El-Sarri, die Emeli Sandés Ballade „Read all about it“ sangen oder auch Piet Thiesen, der zur Gitarre einen Titel der irischen Rockband Kodaline sang.

Schulleiter Jürgen Ploeger-Lobeck dankte allen Beteiligten des Sommerkonzerts, die viel Zeit und Herzblut investiert haben, um ihrem Publikum einen vielseitigen und vielstimmigen Abend zu bescheren. Das Engagement der Ensembles zeige, dass das Mariengymnasium für Vielfalt und Lebensfreude stehe.

Der Eintritt zum Konzert war übrigens frei – dafür klingelte es anschließend in den Spendendosen, mit der die musikalische Arbeit am Mariengymnasium finanziert wird.

Video

Sehen sie ein Video unter www.youtube.com/nwzplay