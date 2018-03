Jever Der Spielmannszug Jever von 1951 ist ein guter Botschafter für Jever und die Region. Das zeigte sich erneut bei der Jahreshauptversammlung: In seinem Bericht ging Vorsitzender Dieter Cassens auf 17 Ausmärsche in Jever und über die Grenzen der Marienstadt hinaus bis zum Schützenfest in Hannover ein.

An 35 Übungsabenden wurde dafür gesorgt, dass hochwertige musikalische Unterhaltung geboten wurde, sagte er. 28 aktive Spielleute, davon elf Kinder und Jugendliche, bilden den Zug. „Wir betreiben Jugendarbeit und das kostet Geld, denn wir wollen den Kindern auch etwas bieten“, erklärte Cassens den Mitgliedern. Und das zeigt sich natürlich auch im Kassenbericht.

Ehrungen 25 Jahre ist Silke Boyungs als Jugendvertreterin aktiv. Die stellvertretende Tambourmajorin Diana Memmen spielt seit 15 Jahren im Spielmannszug mit. Als Unterstützer wurden Rita Doden, Ella Otten und Andrea Friedrichs für 25 Jahre ausgezeichnet, Edo Albers ist seit 40 Jahren Berater des Spielmannszugs.

Dem Spielmannszug gehören neben den Aktiven 154 passive und vier Ehrenmitglieder an. „Der Verein ist sehr aktiv“, stellte Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers nach den vielen Zahlen fest und beglückwünschte die Verantwortlichen für ihre Arbeit. Und für die Kinder sei es ein schönes Hobby, Musik zu machen.

Er wünsche sich zum 20-jährigen Jubiläum der Freundschaft mit der spanischen Stadt Cullera, dass der Spielmannszug auftritt.

In seinem Ausblick auf das Jahr nannte Cassens Ausmärsche wie den Zapfenstreich in Negenmeerten (24. Mai), das Schützenfest in Hannover (1. Juli), den Zapfenstreich in Esens (6. Juli) sowie den Festumzug in Cäciliengroden „80 Jahre Siedlergemeinschaft“ am 5. August. Auch am Hospizlauf am 2. Juni wollen einige Mitglieder teilnehmen.

Der Spielmannszug lädt alle interessierten Kinder/Jugendlichen und Erwachsenen ein, sich an den Übungsabenden im Verein einmal umzusehen. Geprobt wird immer mittwochs in der Grundschule Harlinger Weg – und zwar ab 17.30 die Kinder/Jugendlichen, ab 18 Uhr die Erwachsenen.