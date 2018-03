Jever Es war ein sehr produktives Jahrs – da sind sich die Chorleiterin des Stadtchors Jever Tatjana Glazer und Vorsitzende Gislinde Jüttner einig. Deutlich gemacht haben sie das anhand ihres Jahresrückblicks bei der Jahreshauptversammlung des Chors. Dabei wurde auch deutlich: Die Sängerinnen erleben viele schöne Momente zusammen.

Den Anfang macht in jedem Jahr das traditionelle Kohlessen des Stadtchors – denn neben gemeinsamen Singstunden treffen sich die Mitglieder auch zu anderen Aktivitäten. Hinzu kommen das Grillfest im Sommer, aber auch viele Auftritte wie unter anderem zur Gospelnacht oder auch jedes Jahr zu Weihnachten.

Ebenfalls in jedem Jahr gehört das Singen im Marianne-Sternberg-Haus dazu. Das ist sogar ein ganz besonderer Auftritt: „Ich denke, das ist sogar richtig hilfreich für die älteren Bewohner“, sagt Tatjana Glazer. Denn der Auftritt sei stets eine Freude für sie, vor allem auch, weil die Bewohner immer gern mitsingen. „Wir sollten deshalb noch bekanntere Lieder singen, damit sie auf jeden Fall einstimmen können.“

Was im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattfand, war das offene Singen beim Graftenhaus. „Das war mal etwas ganz anderes, so etwas haben wir zuvor noch nie gemacht. Wir waren auf einer Ebene mit dem Publikum, das auch mitgesungen hat“, sagte Tatjana Glazer. „Ich denke aber, wir sollten so etwas Neues ruhig öfter ausprobieren.“

Und deshalb soll das offene Singen in diesem Jahr direkt wiederholt werden. Das sowie viele weitere Veranstaltungen nannte Gislinde Jüttner bei ihrem Überblick über die kommenden Veranstaltungen. Dazu gehört unter anderem auch ein Auftritt beim Chorfest in Bad Zwischenahn im Park der Gärten. Die Einladung hatte der Chor vom Präsidenten des Oldenburgischen Sängerbunds Gerhard Brunken bekommen. Der war nämlich beim Fest zum 140-jährigen Bestehen des Chors gekommen, hörte ihn singen und stellte sofort klar: der Stadtchor Jever muss beim Chorfest auch dabei sein. „Darauf freuen wir uns schon besonders“, sagte Gislinde Jüttner.

Und über noch etwas freuen sich die Chormitglieder sehr: und zwar über die regelmäßigen Spenden, die sie bekommen. „Ohne Sponsoren müssten wir unseren Beitrag erhöhen. Wir sind dankbar, dass es noch nicht dazu kommen muss.“