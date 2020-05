Stadtverwaltung: Luftsprünge für den Tourismus in Jever

Jever Den Start am 1. April hatten sie und ihre Kolleginnen in Jevers Tourist-Info sich anders vorgestellt: Ihre ersten Arbeitswochen absolvierte Katrin Brunken am Rechner zu Hause. Denn die Arbeit in der Abteilung Tourismus, Wirtschaft und Kultur in Jevers Stadtverwaltung wurde Mitte März komplett heruntergefahren.

Dennoch ist Katrin Brunken für ihre Kollegen im Rathaus bereits eine wichtige Hilfe mit „viel Ehrgeiz und Engagement. Aber vor allem ein Teamplayer“, sagt Bürgermeister Jan Edo Albers.

Mit einmonatiger Verspätung stellte sich Katrin Brunken, 41 und aus Wiesmoor, nun als neue Abteilungsleiterin für Tourismus, Wirtschaft und Kultur der Stadt Jever. Sie habe „Luftsprünge“ gemacht, als sie den Posten bekam, erzählt sie. Schließlich sei sie Touristikerin durch und durch. Der Tourismus ziehe sich wie ein roter Faden durch ihr privates und berufliches Leben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Erfahrungen in Reisebüros, bei Reiseveranstaltern, Marketing beim Tourismusverbund Störtebekerland (Ostfriesland/Nordsee) und bei der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen machen sie zu einem Profi, sagt Bürgermeister Jan Edo Albers. „Und gerade jetzt braucht Jever das dringend: Ich bin sicher, Katrin Brunken hängt sich ran – und das mit Augenmaß. Wichtig im Moment ist, den Motor langsam wieder anzuwerfen. Gerade der Bereich Tourismus muss für die nächste Saison neu aufgestellt werden“, so Albers.

Die 41-Jährige bezeichnet sich selbst als „Vollbluttouristikerin“, reist leidenschaftlich gern. Dass sie die einzige Frau in der Riege der Abteilungsleiter im Rathaus ist, sieht sie locker. „Vor allem erleichtert mit das relativ frische Tourismuskonzept aus dem vergangenen Jahr die Arbeit ungemein und auch das Team hat wertvolle und langjährige Erfahrung“, sagt sie.

Von Jever hat sie einen guten ersten Eindruck: „Beim Stadtrundgang mit dem Bürgermeister war schnell zu erkennen: Die Jeveraner sind offen und freundlich.“ Sie will den Tourismus in Jever stärken, die Erlebbarkeit der Tourist-Info insbesondere digital ausbauen, das Angebot an Stadtführungen erweitern und mehr Service für Bürgerinnen und Bürger anbieten. Die zahlreichen Veranstaltungen in Jever – natürlich fallen sie in Corona-Zeiten alle aus – findet sie bemerkenswert; digital müsse jedoch noch einiges passieren – und das will Katrin Brunken ebenfalls angehen.