Jever Das Schlossmuseum Jever ist beliebter Ort zum Heiraten: 2018 haben sich im Audienzsaal des Schlosses 112 (+ 14) Paare an 27 (+ 2) Samstagen das Ja-Wort gegeben, 49 Paare kamen dabei von außerhalb. Das geht aus dem Jahresbericht der Stadtverwaltung Jever hervor.

Insgesamt vollzogen die Standesbeamten der Stadt Jever im vergangenen Jahr 169 (+ 17) Trauungen. 57 (+ 3) Trauungen fanden im Rathaus am Kirchplatz statt. 64 (+ 10) Brautpaare hatten ihren Wohnsitz in Jever, 105 (+ 7) Paare kamen von auswärts, um sich in Jever das Eheversprechen zu geben.

Neunmal Ehe für alle

Seit Einführung der Ehe für alle in Deutschland am 1. Oktober 2017 heirateten neun gleichgeschlechtliche Paare im Standesamt Jever.

Gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Hausgeburten: Nachdem 2017 nur ein Kind direkt in Jever zur Welt gekommen ist, waren es 2018 fünf Kinder. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 108 Kinder von jeverschen Paaren geboren.

Dem gegenüber stehen 171 Sterbefälle von Jeveranern.

Viel Arbeit hatten die jeverschen Standesbeamten mit der Fortführung des Geburtsregisters: Nach dem neuen Personenstandsrecht sind alle Veränderungen im Lauf des Lebens eines Menschen in seinem Geburtsregister zu vermerken. Dabei geht es um die Eintragung jedes Kindes, jede Eheschließung und den Tod, aber auch Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen der Eltern, Festlegung der Ehenamen, Namenserteilungen und Adoptionen.

Da beim Standesamt Jever in der Vergangenheit sehr viele Geburten beurkundet wurden, ist die Zahl der Hinweise, die in die Geburtenbücher nachzutragen sind, besonders hoch: Im vergangenen Jahr mussten 727 meist handschriftlich eingegangene Hinweise in die Geburtenbücher nachgetragen werden.

Familienbücher digital

Auch die Fortführung der Familienbücher macht Arbeit: Neben den neuen Eintragungen ins Eheregister nach einer Hochzeit wurden 122 Einträge über die Auflösung einer Ehe durch Tod eines Partners oder Scheidung nötig, 28 Namensänderungen wurden vermerkt, 16 Änderungen bei der Religionszugehörigkeit und 46 neue Eheschließungen nach einer Scheidung.

444 Familienbücher wurden dabei ins elektronische Familienstandsregister übertragen.