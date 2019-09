Die Konzerte der Reihe Swinging Lok

27. Oktober: Second Life Jazzband aus Delfzjl – Nachfolgeband der so beliebten Pax Jazzband, die mit ihrem urigen New Orleans Sound immer wieder die Jazzfreunde begeistert. 10. November: Garden City Company mit ihrer großartigen Sängerin Suzie Aljets, die im wahrsten Sinne des Wortes für eine bes(ch)wingte Stimmung sorgen wird. 8. Dezember: Jazz & Blues Band Aint we sweet, in der in Sheila Heyartz eine „Oldmarytownerin“ dabei ist. 5. Januar: die Traditional Old Merry Tale Jazzband mit Schlagzeuger Nils Conrad – die Band bestreitet das traditionelle Benefizkonzert anstelle der Old Marytown Jazzband. 26. Januar: Henning Munk & Plumperne 23. Februar: Nils Conrad-Amazing Jazzband 15. März: Erinnerungskonzert an den großartigen Musiker und Entertainer Olaf King, zu dem noch einmal die All Stars aufspielen. 5. April: Dutch-Swing-Collageband

Konzertbeginn ist immer um 11 Uhr im Lokschuppen Jever. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro – für Dutch-Swing 25 Euro – in der Tourist-Info im Graftenhaus oder unter

swinginglok.polldaddy.com/s/kartenbestellung