Swinging Lok: Karten über reservix

Jever Mit Blick auf den Start der Jazz-Reihe Swinging Lok haben die Organisatoren eine neue Möglichkeit der Kartenbestellung organisiert: Tickets für alle Konzerte gibt es nun über die Online-Plattform reservix:

Die Reihe mit Jazzkonzerten, die sonst immer im Lokschuppen stattfindet, wurde in Corona-Zeiten in den Schützenhof Jever verlegt: Dort ist mehr Platz für alle Jazzfreunde und Abstände können auch einfacher gewährleistet werden. Die Konzerte in diesem Jahr:

• 18. Oktober, 16 Uhr, Second Life Jazzband

• 8. November, 16 Uhr, Stable Roof Jazz & Bluesband

6. Dezember, 16 Uhr, OL Stars Memorial Olaf King