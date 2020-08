Taizé: Andachten in St. Marien

Jever In Jever starten wieder die ökumenischen Taizé-Andachten in der katholischen St. Marien-Kirche: Zur ersten Andacht nach der Sommerpause lädt Bruder Gereon am Mittwoch, 2. September, um 21 Uhr alle Interessierten zu meditativen Gesängen, viel Ruhe und nur wenigen gesprochenen Worten ein.

Taizé ist ein Ort in Burgund, in dem seit dem Zweiten Weltkrieg eine kirchenübergreifende Gemeinschaft von Mönchen lebt und Jahr für Jahr zum Anziehungspunkt für Zehntausende von Jugendlichen aus Europa und der ganzen Welt wird.

Die Gemeinschaft von Taizé gedenkt in diesem Sommer zweier Jahrestage: Vor 15 Jahren ist ihr Gründer Frère Roger Schutz gestorben, vor 80 Jahren hatte er sich in Taizé niedergelassen, um dort ein geistliches Leben zu führen, das er der Einheit aller Christen und Versöhnung der Menschheit widmete.