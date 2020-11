Tanzraum Jever: Tanzen im Lockdown: Als Duo statt in der Gruppe

Jever Es war ein trauriger Moment, als es endgültig beschlossen war: Tanzschulen müssen im November geschlossen bleiben. „Gerade erst hatte sich wieder so etwas wie eine neue Normalität eingestellt: Hygienekonzepte liefen, das Tanzen und Trainieren auf Abstand funktioniert und es wurde motiviert für neue Projekte im kommenden Jahr geprobt“, sagt Bettina Ludwig vom „Tanzraum“ Jever.

Nun die erneute Zwangspause. Was tun? „Weitermachen, das kriegen wir hin“ – da sind sich die Tänzerinnen und Tänzer wie auch die beiden Inhaberinnen Bettina Ludwig und Susanne Köhn einig: Schließlich gibt es auch eine Zeit nach dem Lockdown.

Natürlich kann im Tanzraum kein Unterricht stattfinden, aber es gibt ja Online-Kurse, Videos, kleine Challenges. Und es gibt sogar einen Online-Tanzcontest, da für dieses Jahr alle Wettbewerbe abgesagt sind. Die Wettkampfgruppen des Tanzraums nehmen regelmäßig an Wettkämpfen im Bereich Showdance teil, berichtet Bettina Ludwig. „Aber wie der Name schon sagt: Gruppen. Unsere Wettkampfteams sind in einer Gruppengröße von 14 bis 16 Mädchen unterwegs. In den letzten Monaten trainieren wir aber nur noch in geteilten Gruppen, um immer einen Abstand zu sichern. Als Gruppe können wir da so kurzfristig nicht antreten“, sagt Ludwig, die die Showdancegruppen trainiert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Um trotzdem teilnehmen zu können, wurde kurzerhand beschlossen, einfach erstmals ein Duo zu schicken: Die beiden Schülerinnen Lena Kuper und Rieka Zdziarstek studierten die Choreografie ein, die als Film eingesandt werden sollte. Große Unterstützung erhielt das Tanzraum-Duo dabei vom Jever-Art-Ensemble: „Ein Anruf bei Jacky Rieling, und innerhalb kürzester Zeit stand den beiden Mädchen die Bühne im Lokschuppen samt Dekoration zur Verfügung, damit der Kurzfilm auch einen entsprechenden Rahmen erhält“, freut sich Bettina Ludwig. Nun wurde der Film eingesandt und wird von einer Jury bewertet.

Ein Teil der Bewertung ergibt sich auch aus einem Online-Voting, an dem jeder über die App „Inspired by Dance“ teilnehmen kann. Das Voting läuft bis 8. November – „die Mädchen freuen sich über jede Unterstützung“, weiß die Tanzraum-Trainerin.