Teehaus Leidenschaften: Kleinkunst und Kultur für Herbstabende

Jever Thomas Lottmann vom Teehaus „Leidenschaften“ in Jever setzt sein Kulturprogramm am Kirchplatz auch im Oktober fort: „Sicherheit ist uns in Corona-Zeiten wichtig, deshalb gelten zuverlässige Hygieneregeln“, betont er. Bei allen Veranstaltungen ist Anmeldung erforderlich unter Tel. 04461/925 4820 oder E-Mail an info@teehaus-jever.de.

• Freitag, 16. Oktober, 18 Uhr: Poesie des Vogelzuges – Lyrische Teestunde mit Werner Menke.

• Freitag, 23. Oktober, 18 Uhr: Sophies Kulturzeit mit Theo Barth: „Handel im Wandel“. Danach: 19.30 Uhr LiveMusik mit Lina & Vico + Special Guest. Lina & Vico sind ein Akustik-Duo aus Oldenburg und spielen Folk, Indie und Pop und selbst geschriebene Songs.

• Sonntag, 25. Oktober, 18 Uhr: Klein & Kunst mit Holm Gottschling: „Lausbübereien und andere Wahrheiten“. Holm Gottschling, Neuss, liest aus seinen Gedichtbänden. Mit großer Fantasie findet der Autor Auffälligkeiten, die zu Wortspielen reizen, aber auch Anlässe und Erscheinungen, die ihn amüsieren oder auch empören.

• Samstag, 21. November, 20 Uhr: 60 Jahre Beatles – „Sgt. Thommis Solo Beatles Solo Show” mit Thommi Baake, Karten im Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 19 Euro. Was wäre passiert, wenn die Beatles nach ihrem letzten Hamburg- Gastspiel nicht nach England zurückgegangen, sondern in Deutschland gewirkt hätten? Wie tönt ein Beatles Klassiker im Russischen Kleid? Wie würde ein Shakespeare Mime Beatles Texte vortragen? All das beantwortet Schauspieler, Komiker und Musiker Baake.