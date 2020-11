Theater nun online statt im Jeveraner Schlossmuseum: Kauziger Archivar zeigt Fundstücke

Weitere Folgen. . .

werden jeweils zu den geplanten Aufführungsterminen am Samstag, 14. November, 18 Uhr; am Sonntag, 15. November, 18 Uhr; am Freitag, 20. November, 20 Uhr; am Samstag, 21. November, 18 Uhr; und am Sonntag, 22. November 18 Uhr online gestellt.

Alle Folgen unter: schlossmuseum.de/museum/ein-schloss-voller-geschichten/fundstuecke-albert-aus-dem-schloss/