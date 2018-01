Jever „Gleiche Löhnung, gleiches Essen, wär‘ der Krieg schon längst vergessen“: Die Kaiserliche Hochseeflotte ist im Ersten Weltkrieg der ganze Stolz Wilhelmshavens, die Marine ein Aufbruchs- und Prestigeprojekt. Doch die Begeisterung vom Beginn des Krieges weicht schleichenden Desillusionierung: Die Schiffe kommen kaum zum erhofften Einsatz.

Karten für „Feuer aus den Kesseln“ am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, im Theater am Dannhalm in Jever gibt es im Kulturbüro im Graftenhaus, Alter Markt 18, Tel. 04461/ 939 265. Nach der Aufführung bietet das Landesbühnen-Team ein Publikumsgespräch im Foyer an.

Die Untätigkeit der Flotte – gepaart mit dem harten täglichen Drill an Bord und einem hohen Standesdünkel der Offizier – rufen bei den Soldaten Unmut hervor, der sich in ersten Unruhen entlädt. Die Landesbühne Nord aus Wilhelmshaven zeigt ihr Revolutionsstück „Feuer aus den Kesseln“ nach Ernst Toller am Freitag, 26. Januar, in Jever. Der Vorhang im Theater am Dannhalm hebt sich um 20 Uhr, es gibt noch Karten im Vorverkauf.

Unter Regie von Michael Uhl zeigt das Stück die Ereignisse im Sommer 1917, die 1918 schließlich in der Befehlsverweigerung der Besatzungen, die Flotte in einem als sinnlos empfundenen Gefecht zu opfern, ihren Höhepunkt finden.

Unter Schirmherrschaft des Deutschen Marinemuseums Wilhelmshaven wurde von der Landesbühne zur Erinnerung an die Matrosenaufstände vor 100 Jahren, ein Theaterstück entwickelt, das, basierend auf Tollers Historiendrama, die Bedeutung des Matrosenaufstands für den zweiten Anlauf Deutschlands zur Demokratie aufzeigt. Denn die Aufstände führten zur Weimarer Republik und bilden somit einen wichtigen Meilenstein der heutigen Demokratie.