Jever Das Theaterstück des Jever-Art-Ensemble, für kleine und große Märchenliebhaber, läuft noch sonntags, am 1., 8., 15. und 22. Dezember um 16 Uhr sowie am Dienstag, 24. Dezember um 11 Uhr. Die Vorstellungen sind alle ausverkauft, wenige Restkarten gibt es aber noch unter

„Gut, dass niemand weiß...“ Das Grimmsche Märchen über das freche Männlein, das einer mittellosen Müllerstochter Stroh zu Gold spinnt und als Gegenzug ihren Erstgeborenen haben will, kennt man. Aber die Vorstellung, die Regisseurin Annika Theiß im Lokschuppen Jever präsentiert, zeigt einmal mehr, welch Strapazen die Müllerstochter und die Harlekine des Königs auf sich nehmen, um den Namen des sagenhaften Männleins herauszufinden.

Das Jever-Art-Ensemble des Künstlerforums zeigt das „Rumpelstilzchen“ als Weihnachtsmärchen. Die Kinder waren bei der Premiere am Samstag begeistert: Vor allem die beiden Harlekine, gespielt von Nina Nigmatullin und Jürgen Theiß, brachten die kleinen Zuschauer zum Lachen, als sie sich etwa gegenseitig Ohrfeigen verpassten, um zu begreifen, dass aus Gold tatsächlich Stroh geworden ist.

Der Müller ist ein alter Angeber. Erzählt er doch überall herum, seine Tochter könne aus Stroh Gold spinnen. Das hört nun auch der König und holt sich die Müllerstochter ins Schloss. Ihrem Vater möge Schlimmes widerfahren, wenn sie in der Nacht nicht Stroh als Gold machte, kündigt er an. Das Mädchen ist verzweifelt: „Warum bin ich immer von Prahlern, Lügnern und Angebern umgeben? Wo hat mich das nun hingeführt?“

Plötzlich erscheint ein kleines Männchen mit langem, weißen Bart. Er kann aus dem Stroh Gold machen, sagt er – und verlangt von der Müllerstochter dafür ihre Kette. Es klappt. Aber der König kann es nicht glauben: Hat die schöne Müllerstochter tatsächlich aus Stroh Gold gesponnen?

Die Harlekins des Königs, zwei aberwitzige Gestalten, die immerzu Lieder singen oder Schabernack treiben, wollen in der zweiten Nacht zusehen, wie die Müllerstochter das Wunder vollbringt. Aber sie ist schlau und pustet durch das Schlüsselloch, so dass einer der Harlekine halb blind wird.

Auch in der zweiten Nacht spinnt das Männchen Gold aus Stroh: „Lauf, lauf Rädchen, spinne dieses Fädchen, mache Stroh zu Gold, so habe ich es gewollt.“ Das Männchen erhält dafür den goldenen Ring der Müllerstochter.

Der König will nun die Staatskasse auffüllen und die Müllerstochter zu seiner Königin machen – sie willigt ein, weil sie dem Volk Gutes tun will und den König gar nicht unattraktiv findet. Also bleibt sie eine weitere Nacht und bittet das Männchen erneut um Hilfe. Da sie aber nichts mehr hat, um das Männlein zu entlohnen, fordert es ihren Erstgeborenen.

Ein Jahr später sind König und Königin Eltern eines jungen Prinzen. Das seltsame Männlein erscheint und will das Baby mitnehmen, die junge Königin fleht ihn um Erbarmen. Das Männlein gibt ihr drei Tage, seinen Namen zu erraten, wenn sie es schafft, darf sie ihr Kind behalten.

Die beiden Harlekine, bisher immer frohen Mutes und zu Späßen aufgelegt, eilen von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus und sind zu Tode erschöpft. Ein glücklicher Zufall will, dass sie am dritten Tag das Männlein vor einem Feuer sitzen sehen und ihn hören, wie er über das Baby und seinen Namen spricht. „Ich will etwas Lebendiges besitzen, das ich großziehen will. Aus ihm mache ich den größten Zauberer aller Zeiten. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.“

Und so kommt es, wie es kommen soll: Die Königin nennt Rumpelstilzchen beim Namen – und das ärgert sich so, dass es explodiert.

Rumpelstilzchen wird von Birgit Walter gespielt, Jung-Darstellerin Paula Philippsen verkörpert die Müllerstochter mit neckischer Raffinesse