Jever Mit dem legendären Musical „Cabaret“ startet am 20. September die neue Spielzeit der Landesbühne Nord im Theater am Dannhalm in Jever. Die Wilhelmshavener Schauspielbühne hat ihre Spielzeit 2019/20 unter das Motto „Probieren!“ gestellt – es gibt einiges auszuprobieren.

Die Stadt Jever bietet Theater-Abos für diese Aufführungen an: Ab einem Preis von 89 Euro, ermäßigt 44,50 €Euro, in der günstigsten Kategorie können neun Theaterabende gebucht werden. Zudem gibt es verschiedene Wahlabonnements für vier oder sechs Aufführungen.

Das Team des Kulturbüros in der Tourist-Info im Graftenhaus berät alle Interessierten. Dort gibt es auch Programmübersichten mit Kurzerklärungen zu den einzelnen Stücken. Infos: Tel. 04461/ 939 265 oder 268.

Einzelkarten sowie Wahlabonnements können ab sofort im Graftenhaus und über www.reservix.de erworben werden.

Auch für die neue Spielzeit sucht die Stadt Schülerinnen und Schüler für die Kartenkontrolle: Sie müssen jeweils eine dreiviertel Stunde vor Veranstaltungsbeginn im Theater Am Dannhalm sein, um den Einlass zu kontrollieren. Die Aufführungen finden beginnen freitags um 20 Uhr.

Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, die mindestens 16 Jahre alt sind und sich fürs Theater interessieren. Die Tätigkeit wird mit einem kostenfreien Abonnement für die neun Aufführungen der Landesbühne in Jever sowie einem Entgelt entlohnt.

Wer Interesse hat, sollte sich bis zum 5. September im Graftenhaus am Alten Markt melden, E-Mail: kultur@stadt-jever.de, Tel. 04461/939 265. Falls sich mehr Interessenten als benötigt melden, wird eine Auswahl per Losentscheidung getroffen, teilt die Stadtverwaltung mit.