Jever Ein paar Streicheleinheiten noch und ein paar Bilder mit dem Handy, dann heißt es erst einmal Abschied nehmen: Michaela „Michi“ Frerichs und ihr Mann Torsten haben ihre kleine Entenfamilie am Sonntagmorgen mit ihren Freunden vom Team „Graftenreinigung“ wieder in die Freiheit entlassen. Erna und ihre Küken, die in Frerichs Garten behütet aufwuchsen, sind zurück in heimischen Gewässern.

Entenfüttern – aber richtig! Erna und ihre Küken haben sich in den letzen Wochen ausschließlich von Körnerfutter, Haferflocken, Insekten (die sie selbst gefangen haben), Gras und Löwenzahn ernährt. Brot stand nicht auf ihrem Speiseplan, denn sie brauchen es nicht. Brot ist wie Fast-Food für die Enten, denn es ist zu salzig und quillt im Magen auf. Brot ist nicht nahrhaft und schädigt zudem noch die Gewässer. Wer den Enten in der Graft wirklich einen Gefallen tun will: Es gibt wirklich günstiges Körnerfutter für Enten und Gänse, das essen sie sehr gerne, berichtet Michaela Frerichs. Noch kostengünstiger sind Hafer­flocken. Auch klein geschnittenes Obst kann man ihnen anbieten. Am leckersten finden sie Löwenzahn, den lieben die Enten über alles. Und den findet man praktisch an jeder Ecke.

Auf der kleinen Insel inmitten der Pferdegraft guckt sich Warzenente Erna neugierig um, ihre vier Kinder zupfen schon wieder am Löwenzahn und picken ein paar Körner. Auf ein Bad in der Graft haben sie noch keine Lust. Oder trauen sich noch nicht.

Neue Nachbarn

Vom anderen Ufer blicken interessiert „Gustav Gans“, der 27 Jahre alte Ganter, seine beiden Höckergänse Liese und Lotte, die beiden Trauerschwäne Bernhard und Bianca und der dicke Willi, die Stockente, herüber. Neue Nachbarn in der Graft? „Die wollen wir uns mal näher ansehen“, scheinen die Wasservögel zu denken und kommen vorsichtig herangeschwommen. Nur Emil, der Warzen-Erpel und Papa der Entenfamilie, den scheint das alles nicht zu interessieren.

Sechs Wochen lang war die Entenfamilie in der Obhut von Michi und Torsten Frerichs, das Federvieh wurde von der Pferdegraft umgesiedelt und in Frerichs Gartenvilla gehätschelt und getätschelt und liebevoll großgezogen. Zu ihrem eigenen Schutz.

Ente Erna hatte im Juni schon einmal sechs wunderhübsche gelbe Küken ausgebrütet, aber die Kleinen waren von gefräßigen Räubern in und rund um die Graft innerhalb weniger Tage verschlungen worden. Kein einziges überlebte. „Ihre auffällige gelbe Farbe wurde den Küken zum Verhängnis, sie waren leichte Opfer. Und Erna war mit der Verteidigung der Kükenbande überfordert“ sagt Michaela Frerichs.

Nun gab es neues Mutterglück für Erna und das Team „Graftenreinigung“, das sich ehrenamtlich um Jevers Graften und seine tierischen Bewohner kümmert, nahm sich der kleinen Entchen an. Frerichs machten aus ihrem kleinen Gartenhäuschen einen Stall, bauten ein großes Gehege davor, sogar ein Planschbecken mit Entenleiter gab es. Sechs Wochen-Mutter-Kind-Kur für Ente Erna und ihre Küken. Auf ihrer Facebook-Seite war man Zeuge, wie die kleine putzige Entenfamilie durch den Garten watschelte, ein Bad nahm, wie sich die kleinen Küken drollig ums Futter rauften, an die Mutter kuschelten und die Herzen der Menschen flogen den kleinen Enten und ihrer Mama nur so zu.

Küken noch ohne Namen

Warzenente Erna lebt seit einigen Jahren im Bereich der Duhmsgraft und Pferdegraft. Im Februar hat sie in Erpel „Emil“ ihre große Liebe gefunden – und das blieb nicht ohne Folgen. „Wir wollten ihr noch mal ein Mutterglück gönnen und haben sie mit ihren Küken vorübergehend ausquartiert, damit Erna das Elend nicht noch einmal erleben muss. Per Boot haben sie Erna und ihren Nachwuchs aus dem Entenhaus geholt und per Boot am Sonntag zurückgebracht. Namen haben die Warzenenten-Kinder noch nicht. „Das werden wir nachholen, wenn wir sehen können, wer Männlein und Weiblein ist.“

Etwas Wehmut schwamm mit bei den Enten-Eltern Michaela und Torsten Frerichs, als die Tiere ausgewildert wurden. „Aber wir sind ja oft hier an der Graft und werden Erna und ihre Kinder oft besuchen.“ „Der Âbschied fällt trotzdem schwer“, seufzt Torsten Frerichs.

