Jever Mit vier Modeln, geliehen vom Teemuseum Norden und dem Heimatverein Varel, sowie einem alten Rezeptbuch aus Nienburg hat Georg Stark angefangen. 1985 war das. Heute besitzt er viele hundert alter Modeln, die bis in die Zeit vor 1700 zurückreichen. Und mit den Modeln wirkt er in seiner Blaudruckerei am Kattrepel in Jever Tag für Tag das „Blaue Wunder“.

Kontakt: Georg Stark, Blaudruckerei Kattrepel 3, Jever, Tel. 04461/71 388, E-Mail webmaster@blaudruckerei.de Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, sonntags und feiertags geschlossen. Mehr Infos unter www.blaudruckerei.de

Mittlerweile ist Georg Stark 69 Jahre alt – kein Wunder, dass er ans Aufhören denkt. „Das ist für mich schon ein seltsamer Gedanke, der mich auch sehr mitnimmt“, sagt er. „Denn schließlich habe ich die Werkstatt mit Herzblut aufgebaut und war Blaudrucker mit Leidenschaft – 35 Jahre, das ist ein langer Lebensabschnitt, der nun enden soll.“ Aber: „Wenn heute jemand käme, um die Werkstatt zu übernehmen, könnte ich morgen in Rente gehen.“

Nur sieben Blaudrucker

Interessenten gibt es. „Doch es ist nicht leicht, den Richtigen als Nachfolger zu finden“, sagt Stark. Denn das Blaudruck-Handwerk ist weitgehend ausgestorben. Stark ist einer von nur noch sieben Blaudruckern in Deutschland, der das „blaue Wunder“ wirken kann.

Dass es schwierig ist, den „Richtigen“ zu finden, könnte auch daran liegen, dass Stark auf seinem Weg große Fußstapfen hinterlässt: Nicht nur, dass er stetig Technik und Geschichte des Blaudrucks, aber auch des Indigo- und Textilhandels in Deutschland und weltweit erforscht hat. Er wurde darüber hinaus als profunder Kenner des Handwerks auch von der Unesco beauftragt, gemeinsam mit Blaudruckern aus Einbeck und Scheeßel den Antrag auf Anerkennung des Blaudruck-Handwerks als Weltkulturerbe zu erarbeiten – erfolgreich: Seit 2018 steht Blaudruck auf der Unesco-Liste der immateriellen Weltkulturerbe.

Und auch das macht es nicht gerade einfacher, einen Nachfolger zu finden: Denn natürlich ist die Blaudruck-Werkstatt von Georg Stark etwas wert. „Man könnte gar sagen: Es geht um unersetzliches Kulturgut“, sagt der Blaudrucker. Umso mehr verwundert es ihn, wenn Interessenten kommen und die Blaudruckerei geschenkt haben möchten.

Die Werkstatt, die im alten Breithauptschen Speicher von 1822 am Kattrepel untergebracht ist, hatte Stark von Anfang an als offene, lebendige Werkstatt konzipiert – und dieses Konzept ist aufgegangen. Die Blaudruckerei ist Aushängeschild Jevers und international bekannt.

Historie im Blick

Als der damals 35 Jahre alte gelernte Schlosser und studierte Historiker 1985 die Werkstatt eröffnete, war das Gebäude nicht mehr als ein baufälliger Schuppen mit kahlen Mauern, gestampftem Boden, einem zugigen Tor und einem windschiefen Dach. Freunde brachten den Schuppen in ihrer Freizeit auf Vordermann. Da Strom und Wasser fehlten, wurden Leitungen von der Nachbarschaft in die Werkstatt gelegt. „Es war eiskalt, feucht und zugig“, erinnert sich Stark. Dann hat auch die Stadt Jever mit Hilfe der Denkmalpflege das Gebäude ordentlich saniert.

Neben dem Handwerk interessierte Stark von Anfang an stets auch die Historie: Blaudruck verbindet die Kulturen und überwindet Grenzen – und zwar seit Jahrhunderten. Das hat er in den vergangenen 35 Jahren seiner Forschung mehrfach bewiesen: In Indien, China und Japan, sogar im alten Ägypten und natürlich in Europa waren indigogefärbte Stoffe mit den typischen Mustern bekannt und wurden zu Alltagskleidung verarbeitet. Stark ist längst anerkannter Experte, wenn es um nicht einzuordnende Blaudrucke in den Textilarchiven der Museen der Welt geht.

Und seine Forschung will er auch weiterbetreiben: „Indigo und Handel mit Indigo weltweit – das ist noch ein recht unerforschtes Thema“, sagt er. Wenn sich ein Nachfolger für seine Werkstatt gefunden hat, will er sich genau darum kümmern.