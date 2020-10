Traditionspflege: Sie halten die Stammtischkultur hoch

Jever Die „Gesellschaft Reichstag Lüdinghausen“ und „Die Getreuen von Jever“ gehören zu den ältesten historischen Stammtischen Deutschlands. Sie sind vermutlich die einzigen, die in regelmäßigem Austausch eine Partnerschaft pflegen. Das zehnjährige Bestehen der Stammtisch-Partnerschaft wurde jetzt in Jever begangen. Sprecher beider Gruppen bekräftigten den Willen, auch in Zukunft durch das gemeinsame Leben von Kultur, Geselligkeit, Tradition und Freundschaft verbunden zu bleiben. Beide Gruppen führen eine Stammtischtradition fort, die Ende des 19. Jahrhunderts in den ländlichen Regionen begann.

Urkunde zur Freundschaft

„Reichstags“-Mitglied Josef Kersting hatte vor zehn Jahren auf der Suche nach historischen Stammtischgesellschaften den jeverschen Stammtisch „Die Getreuen“ entdeckt. Am 10. Oktober 2010 trafen sich Abordnungen der beiden Stammtische erstmals im „Haus der Getreuen“ – daraus wurde ein freundschaftliches Miteinander mit jährlichem Treffen in Jever und Lüdinghausen. Dietmar Reck von den Getreuen verwies auf die Bedeutung des Jeverschen Stammtischs, der mit der Sendung von 101 Kiebitzeiern an Reichskanzler Bismarck im März 1871 über Deutschland hinaus bekannt wurde.

Während einer von den Frauen der „Getreuen“ im Schöpfwerk Wangerland vorbereiteten Kaffeetafel mit Torten aus der Hausbäckerei würdigte Bürgermeister Jan Edo Albers, Präses der „Getreuen“, die nun seit zehn Jahren bestehende Partnerschaft der beiden Stammtische, die sich der Tradition wie auch der Mitgestaltung der Zukunft verpflichtet fühlten. Besonders freute sich Albers, dass der neugewählte Lüdinghauser Bürgermeister Ansgar Mertens, Mitglied der „Gesellschaft Reichstag“, erstmals zu Besuch kam. Die Bedeutung und Verpflichtung der Partnerschaft der beiden Stammtische wurde mit einer stilvollen Urkunde bekräftigt.

Beeindruckt von Burg

Gemeinsam – und auf Abstand – besuchten Mitglieder beider Stammtische die Burg Fischhausen: „Der Besuch hat uns überwältigt. So ein Kleinod haben wir nicht erwartet“, staunte die Gruppe während des Rundgangs in der nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Anlage. Mit viel Aufwand und Liebe zum Detail haben Inge und Volker Schiersch die Häuptlingsburg von 1578 restauriert. Das ab 1773 als Bauernhof genutzte Objekt wurde vor dem Verfall bewahrt und so als Kulturgut dem Jeverland gerettet.

Zum Programm gehörte auch die Besichtigung des Schöpfwerks Wangerland. Verbandsvorsteher Klaus Jensen verdeutlichte den „Binnenländlern“ eindrucksvoll die ständige Herausforderung von Küstenschutz und Entwässerung. Ebenso wichtig wie die Deichsicherung seien die Schöpfwerke und die Tiefs und Siele zum Schutz des Hinterlands. Jensen, der auch zu den „Getreuen“ gehört, ging ferner auf die Geschichte von Landgewinnung und -sicherung ein.